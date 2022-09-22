Двое армянских военнослужащих вышли из азербайджанского окружения, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе Минобороны Армении.

В Интернете распространилось видео, на котором видно, как их встречают в Джермуке, один из солдат ходит с трудом. До сих пор не сообщалось, что армянские военнослужащие находятся в окружении.

«Капитана Артема Геворкяна и младшего сержанта Армана Пилосяна, находившихся 9 дней в окружении, удалось вывести из окружения», - сказал пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Уже около 10 дней находящаяся, по словам главы Генштаба ВС Армении, в окружении азербайджанская вооруженная группа не отступает с Джермукского участка. В ходе последних военных действий самое большое продвижение Азербайджана было именно в этом направлении. В минувшую пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил Армении делал прогнозы о том, что если группа не получит в течение нескольких дней воды и еды, то будет вынуждена отойти. Не отошла, сказал пресс-секретарь Минобороны, не уточнив дальнейших действий.

«После широкомасштабной азербайджанской агрессии мы периодически официальными сообщениями информируем о том, что изменений в ситуации нет, если будут изменения, мы выступим с дополнительными сообщениями об этом», - сказал Торосян.

На вопрос Радио Азатутюн, когда говорится, что в ситуации нет изменений, входит ли в это и ситуация в Джермуке, представитель Минобороны ответил: «Мы имеем в виду, что на передовой изменения ситуации нет».

Хотя, согласно официальному сообщению, азербайджанцы находятся в 4,5 километрах от Джермука, заместитель мэра Джермука Вардан Саргсян сообщил, что жители Джермука, покинувшие город из-за боевых действий, постепенно возвращаются в свои дома.

«Город постепенно возвращается к нормальной жизни, начали работать банки, люди, покинувшие город, постепенно возвращаются, постепенно заработал транспорт, школы пока не работают», - сказал Саргсян.

Вчера ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Сотке

Вчера вечером азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в Сотке, сообщили в Минобороны. Сотк является частью Вардениса. Мэр города Агарон Хачатрян сказал, азербайджанцы не открывали огонь по селу.

«Стрельба велась не в направлении села, а в направлении позиций», - отметил Хачатрян.

Вчера Минобороны не уточнило, на каком конкретно участке азербайджанцы стреляли, лишь упомянув, что ситуация обострилась на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

По данным армянской стороны, режим прекращения огня, установленный вечером 14 сентября, азербайджанцы вчера около восьми часов вечера нарушили во второй раз.

«В сообщении, распространенном вечером 21 числа, когда мы отметили восточный участок, мы имели в виду Сотк. Около 20:00 подразделения ВС Азербайджана, применяя минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь по армянским позициям, расположенным на этом участке армяно-азербайджанской границы. Ответными действиям огонь противника был подавлен, с армянской стороны, как мы вчера отметили, есть один раненый, но, слава богу, жизнь раненого вне опасности, состояние оценивается как удовлетворительное», - сказал пресс-секретарь МО.

Арам Торосян добавил, что раненый - военнослужащий. Является ли он срочником, офицером или контрактным, представитель Минобороны не уточнил.

Мишенью последнего азербайджанского нападения 13 сентября стало село Сотк Гегаркуникской области. В эти дни в селе ночуют лишь несколько жителей.

В компании «Геопромайнинг Голд» не комментируют, а в Минобороны не подтверждают слухи о том, что мишенью вчерашних обстрелов также стал Соткский золотой рудник. Часть рудника, эксплуатируемого российской компанией «Геопромайнинг Голд», после 44-дневной войны находится под контролем Азербайджана.

На вопрос, подтверждают ли они стрельбу в направлении рудника, пресс-секретарь Минобороны ответил: «У нас нет такой информации».

Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в том, что прошлой ночью армянские силы открыли огонь из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов в направлении азербайджанских позиций в Кельбаджаре. Также сообщалось, что армянская диверсионная группа предприняла попытку нападения, заложив мины в ущелье. Согласно азербайджанцам, в результате ответных действий группа отошла назад. Минобороны Армении называет эти заявления дезинформацией.

Нападению 13 сентября предшествовали обвинения Азербайджана в адрес армянской стороны в провокациях. Ситуацию на границе на данный момент представил Торосян: «По состоянию на 17:00 изменений обстановки не зафиксировано».

На замечание Радио Азатутюн, что есть сообщения о подготовке к военной мобилизации, пресс-секретарь Минобороны ответил: «На данный момент у меня нет такой информации».

Сегодня в больнице скончался один из семи мирных жителей, раненных в результате азербайджанского обстрела 13 сентября, сообщили в Минздраве, не уточнив его имени, фамилии и из какого он региона.

Сколько всего военных погибло, сколько было ранено, армянская сторона даже спустя восемь дней после окончания боевых действий все еще не уточняет, сообщалось лишь общее число погибших и пропавших без вести - 207 человек.