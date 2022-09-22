Армения опровергает утверждение Азербайджана о том, что армянские силы вели огонь в направлении Кельбаджара

Как утверждает Минобороны Азербайджана, армянские силы открыли огонь из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов в направлении азербайджанских позиций. О пострадавших не сообщается.

В Министерстве обороны Азербайджана утверждают, что «вся ответственность за очередную напряженность на армяно-азербайджанской границе лежит на политическом и военном руководстве Армении».

В ответ на запрос Радио Азатутюн Министерство обороны Армении отвергло обвинение, выдвинутое азербайджанской стороной.

13-14 сентября на ряде участков армяно-азербайджанской границы произошли боестолкновения, в которых погибло, по меньшей мере, 207 армянских и 79 азербайджанских военнослужащих.

Тогда официальный Баку заявил, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Ереван категорически отвергает это обвинение, заявляя, что Армения подверглась неспровоцированному нападению.

Вечером 14 сентября секретарь Совбеза Армении сообщил, что благодаря привлечению международного сообщества была достигнута договоренность о прекращении огня, не раскрыв при этом никаких других подробностей. Режим прекращения огня в основном соблюдается и по сей день.