Байден: США стоят рядом с Арменией

США будут и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа, говорится в поздравительном послании президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, направленном премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Республики Армения.

«Мы по-прежнему привержены работе с Вами и другими сторонами для содействия мирному урегулированию конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха», - также говорится в послании.

«От имени Соединенных Штатов Америки направляю армянскому народу искренние поздравления по случаю Дня независимости. Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа, - написал Пашиняну Байден. - 21 сентября мы присоединяемся к народу Армении в праздновании вашей приверженности демократии и крепких уз дружбы между нашими странами и нашими народами».

Президент США подчеркнул, что «недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями», и выразил соболезнования в связи с погибшими в результате недавних нападений. «Мы ценим Вашу поддержку усилиям по обеспечению большей стабильности в регионе», - говорится в послании президента США.

«Возобновленный в этом году стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу общую приверженность укреплению связей в рамках двусторонних отношений и подчеркнул поддержку США демократического пути Армении. Соединенные Штаты стоят рядом с Арменией, пока Вы продолжаете работать над борьбой с коррупцией, развитием подотчетных институтов, укреплением верховенства закона и продвижением уважения к правам человека.

Наша совместная работа за последний год продолжала укреплять и углублять связи между нашими народами. Желаю всему армянскому народу безопасного и мирного Дня независимости», - говорится в послании Джозефа Байдена, которое в переводе на армянский язык распространила пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

По случаю Дня независимости Армении поздравительное послание ранее направил также госсекретарь США Энтони Блинкен.