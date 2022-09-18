В Ереване проходят различные акции - с требованием выхода из ОДКБ и приветствующие Пелоси

По случаю визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване проходят различные акции, участники которых приветствуют американского представителя, требуют от США принять меры против агрессии Азербайджана, а также требуют от властей Армении выхода из ОДКБ.

Граждане с плакатами подобного содержания собрались возле арт-центра «Гафесчян», где Пелоси выступила с речью, а требующие выхода из ОДКБ - на площади Свободы.

Этот военный блок, членом которого является Армения, в ответ на просьбу Еревана о помощи направил в Армению мониторинговую группу.

Первая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым вчера провела наблюдение на нескольких участках границы Армении и Азербайджана.

Сидоров сказал, что на армяно-азербайджанской границе, а также на таджикско-киргизской границе возникла неприятная для ОДКБ ситуация.

Первая группа миссии ОДКБ прибыла в Армению два дня назад, а генеральный секретарь организации Станислав Зась прибудет на следующей неделе.

После того, как в начале недели начались интенсивные боевые действия на границе, официальный Ереван обратился в ОДКБ, Совбез ООН и к РФ. ОДКБ приняло решение направить миссию для оценки ситуации на месте.

Через несколько дней после фактического отказа ОДКБ и России оказать военную помощь Армении армянские власти начали на высоком уровне высказывать недовольство структурой и прямо обвинять возглавляемый Россией блок в бездействии.