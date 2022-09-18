Пелоси в Ереване резко осудила нападения Азербайджана на Армению. ОБНОВЛЕНО

Перед этим визитом было совершено нападение на границы Армении, на суверенитет Армении, заявила в Ереване спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении», - заявила высокопоставленный представитель США, выступая с заявлением после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения, напомнила Нэнси Пелоси, добавив: «Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров».

Палата представителей выдвинула резолюцию, осуждающую действия Азербайджана. «Я надеюсь, что мы продвинемся с этой резолюцией. Что касается нашего обязательства в связи с Арменией, мы будем продолжать поддерживать территориальную целостность Армении и будем выступать против любых изменений границ Армении», - в свою очередь подчеркнула сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спийер.

Это первый визит спикера Пелоси в Армению.

Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях. «Наши основатели в 1787 году предпочли демократию автократии. Из поколения в поколение мы защищали и сохраняли их выбор. Сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».

В результате произошедших 13-14 сентября интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе по подтвержденным данным с армянской стороны, погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.

Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении являются важными вопросами для США, и Соединенные Штаты хотят оказать действенную поддержку в этом направлении, сказала Пелоси, говоря о членстве Армении в ОДКБ и недавней критике в адрес этой организации со стороны Армении.

«Решение, безусловно, принимает Армения, здесь мы можем говорить о нашей готовности», - отметила она.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, какую поддержку США готовы оказать Армении, в частности, может ли идти речь о военной поддержке, Нэнси Пелоси не стала вдаваться в подробности, лишь сказала: «Важность и ценность нашего визита еще и в том, что мы здесь для того, чтобы выслушать, понять, что может быть сделано, чего от нас могут ожидать, о вопросах экономики и безопасности мы сегодня говорили в ходе нашей встречи. Мы здесь, чтобы выслушать, понять, какие есть ожидания и пожелания».

На вопрос одного из журналистов, почему Вашингтон, который считает важными демократию и права человека, не вводит санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева за убийство мирных жителей Армении и Нагорного Карабаха посредством военных преступлений, и возможно ли, что Азербайджан тоже попадет под санкции, спикер Палаты представителей ответила: «Эти последние события - в последний период, а вопросы отношения к народу Нагорного Карабаха и обращения с историческими памятниками - уже давно находятся в центре нашего внимания. Президент нашей страны поддержал принятие резолюции о Геноциде армян, пригласил Армению принять участие в саммите демократии. И мы продолжим этот наш долгий путь работы над этими вопросами».

Спикер парламента Армении Ален Симонян, в свою очередь, сказал, что на состоявшейся ранее встрече проинформировал Пелоси о том, что в результате последних действий Азербайджана также пострадали многие населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, есть много жертв.

«Понятно, что военно-политическое руководство Азербайджана пользуется тем, что внимание международного сообщества обращено на Украину», - подчеркнул глава законодательного органа.

Он сказал, что хрупкое соглашение о прекращении огня 14 сентября было достигнуто при посредничестве США.