Армянская сторона заявляет о 135 погибших, ситуация на границах «оценивается как относительно спокойная»

В результате нападения Азербайджана, начавшегося в полночь 13 сентября, число подтвержденных жертв с армянской стороны составляет уже 135 человек, сегодня на заседании правительства заявил Никол Пашинян. Таким образом, официальное число пострадавших увеличилось еще на 30 человек.

«К сожалению, мы знаем, что эта цифра еще не окончательная, у нас также много раненых», - заявил глава правительства.

После противоречивой информации последних двух дней сегодня омбудсмен сообщила, что также погиб один мирный житель.

«Мы зафиксировали гибель одного мирного жителя в результате осколочного ранения, этот человек никоим образом не был причастен к какой-либо вооруженной службе», - сказала омбудсмен.

Министр обороны сказал, что на данный момент ситуация на границах оценивается как относительно спокойная, а премьер-министр подтвердил позицию Еревана о том, что азербайджанские силы, находящиеся внутри границ Армении, должны уйти. Ранее Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские силы оккупировали еще 10 квадратных километров суверенной территории Армении.

«Вторгшиеся подразделения вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении, и в целом хочу подчеркнуть, что речь идет не только о событиях последних дней, но и о вторжении, которое произошло 12 мая прошлого года на участке Сотк-Хознавар», - отметил премьер-министр.

С аналогичным заявлением вчера в Совете Безопасности ООН выступил представитель Армении, напомнил Пашинян. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян добавил, что два обсуждения, проведенные в ООН, показали, что международное сообщество заняло четкую позицию, и большинство осудило применение силы и подчеркнуло неприкосновенность суверенной территории Армении, хотя Мирзоян признал, что не все ожидания оправдались.

«Но я также должен признать, что в случае с отдельными странами или страной у нас были несколько более высокие ожидания, и, пожалуй, не секрет, что в некоторых случаях эти ожидания не столь уже оправдались», - подчеркнул Мизоян.

Глава МИД не раскрыл скобки, осталось непонятно, какую страну он имел в виду. Почти все страны-члены Совета Безопасности ООН вчера подчеркнули необходимость отвода войск.

Посол США прямо заявила об обстрелах армянских населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Великобритания подчеркнула, что войска должны вернуться на ранее занимаемые позиции. Китай настаивал на том, что эта напряженность связана с карабахской проблемой, а представитель России подчеркнул, что Москва предпринимает существенные шаги для возвращения азербайджанских и армянских войск на исходные позиции.

По сути, посол Франции был единственным, кто обратился к Азербайджану с призывом вывести войска.

Перед этим вчерашним обсуждением в Совете Безопасности ООН накануне состоялось более широкое обсуждение, которое, однако, не было публичным.