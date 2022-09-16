Войска должны вернуться на исходные позиции, настаивают в Совбезе ООН

«Пока мы обсуждаем этот вопрос, есть достоверные сообщения о том, что Азербайджан планирует очередное военное нападение, расширяя географию агрессии, в том числе из Нахичевана, с целью попытаться реализовать свои незаконные амбиции по созданию экстерриториального коридора через суверенную территорию Армении», - заявил Маргарян.

На внеочередном заседании, созванном по просьбе официального Еревана, посол Армении также обнародовал новые цифры, в частности сообщил, что помимо подтвержденных 105 жертв с армянской стороны также есть десятки раненых и пропавших без вести, не менее 7 военнопленных были идентифицированы, и не исключено, что это число может быть больше. Около 200 домов были значительно повреждены, 60 полностью разрушены.

«Бомбардировка Джермука, где нет военных целей, является военным преступлением», — заявил посол, добавив, что Азербайджан также сделал мишенью Кечутское водохранилище, создав огромную экологическую и гуманитарную опасность.

«У виновника есть имя – Азербайджан, который полностью игнорирует любые нормы и принципы международного права, демонстрируя намерение спровоцировать войну и дестабилизировать регион», - заявил Мгер Маргарян.

Четверо из пяти постоянных членов Совета безопасности, за исключением Китая, заявили, что армянские и азербайджанские войска должны вернуться на занимаемые прежде позиции.

Посол США особо подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен обстрелами армянских населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

«Мы особенно обеспокоены тем, что на территории Армении пострадали мирные жители. Мы призываем правительства Армении и Азербайджана восстановить прямую связь по военным и дипломатическим каналам и оставаться приверженными дипломатическому процессу», - заявил Ричард Миллс.

Посол Франции пошел еще дальше, обратившись с призывом вывести войска непосредственно к Азербайджану. Председательствующий на заседании дипломат также подчеркнул, что в последние дни ряд населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Армении подверглись обстрелам, добавив, что президент Макрон в ходе переговоров с лидерами Армении и Азербайджана сделал три основных посыла.

«Во-первых, мы придаем большое значение соблюдению режима прекращения огня от 9 ноября 2020 года; во-вторых, мы призываем Азербайджан предпринять шаги, чтобы его вооруженные силы оказались на исходных позициях. Демаркация армяно-азербайджанской границы должна проходить исключительно мирным путем и путем переговоров. Территориальная целостность Армении должна уважаться. В-третьих, сторонам следует активизировать диалог для решения всех нерешенных вопросов. Мы призываем сделать шаг вперед в плане демаркации и предотвращения нового насилия, например, путем разведения войск», — заявил Николя де Ривьер.

Посол России сообщил, что этот вопрос будет в центре внимания запланированной на сегодня в Самарканде встречи президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева.

«Москва находится в тесном контакте со сторонами, по линии Минобороны и Федеральной пограничной службы предпринимаются существенные шаги в направлении прекращения огня, возвращения азербайджанских и армянских войск на исходные позиции», - заявил дипломат.

Василий Небензя говорил о необходимости демаркации границы, еще раз отметил, что Москва готова оказать консультативную, техническую и другую необходимую поддержку в этом вопросе, а также помочь сторонам подписать мирный договор.

«Достижение стабильного результата потребует времени и значительных усилий со стороны Баку и Еревана, а также солидарности в международном сообществе. Геополитическая конкуренция и игры, не приводящие ни к каким результатам, могут только навредить процессу», - сказал он.

Постоянный член Совета Безопасности ООН Великобритания также подчеркнула, что военного решения конфликта не существует, и войска должны вернуться на ранее занимаемые позиции.

Китай не говорил о выводе войск, но настаивал на том, что эта напряженность связана с карабахской проблемой, наличие которой Баку в настоящее время, , по сути, не признает.

«Невозможно отделить урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном от урегулирования карабахской проблемы. Мы осведомлены об историческом развитии проблемы, и наша позиция остается неизменной: мы видим урегулирование разногласий только путем политического диалога», - заявил представитель Китая.

Другие, непостоянные члены Совета Безопасности ООН также призвали к сдержанности. Посол Индии призвал «сторону агрессора» немедленно прекратить столкновения, но не стал называть имя агрессора. Посол Норвегии еще раз подчеркнул, что Осло признает Армению и Азербайджан в их международно признанных границах. Ирландия подчеркнула, что «вооруженные силы другой страны не должны находиться на территории суверенной страны».

Посол Азербайджана категорически отверг прямые и косвенные обвинения, заявив, что граница не была демаркирована по вине Армении: «30-летняя оккупация некоторых участков государственной границы сделала демаркацию и делимитацию невозможными».

Посол в Баку Яшар Алиев также заявил, что Баку полон решимости «восстановить освобожденные земли» и выступает за открытие транспортных путей в регионе «на основе международного права и принятой практики». Яшар Алиев не уточнил, на какую именно практику ссылается в данном случае Баку.

Это уже второе обсуждение напряженности на армяно-азербайджанской границе, организованное в Совете Безопасности ООН за последние два дня.