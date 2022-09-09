Передача Армении спутника Urdaneta-ArmSat-1 пока продолжается - Дорден

«Мы надеялись получить первые фотографии со спутника Urdaneta-ArmSat-1​ во время фестиваля STARMUS в Ереване, но нам придется подождать еще немного», - заявил председатель совета директоров компании Satlantis Microsats создавшей спутник ArmSat-1, Жан-Жак Дорден.

Он также с 2003-го по 2015 год был шестым генеральным директором Европейского космического агентства.

Примечательно, что ранее компания Satlantis заявляла, что первые фотографии спутника должны быть получены в конце июля. Дорден отметил, что работы по полноценному задействованию спутника и принимающей его сигнал платформы еще ведутся. По его словам, на получение первых фотографий после вывода спутника на орбиту нужно четыре месяца, а спутник был запущен в космос всего три месяца назад – 25 мая.

В свое время была большая дискуссия по вопросу принадлежности спутника, поэтому мы поинтересовались у Жан-Жака Дордена, кому принадлежит спутник.

По его словам, спутник - это не только сам аппарат, но и станция, которая принимает сигнал от этого аппарата, и специалисты, которые собирают и обрабатывают полученные данные. В этом смысле передача спутника Армении пока продолжается.

«Наш план состоит в том, чтобы передать спутник во владение Армении так, чтобы спутник эксплуатировался из Армении армянскими специалистами. Для этого требуется обучение и некоторый опыт. Но мы, безусловно, хотим помочь Армении быть автономной в вопросе эксплуатации этого спутника, с этой целью мы также создадим армянский филиал Satlantis, - сказал Радио Азатутюн Дорден, продолжив: - Спутник был разработан ранее, и сейчас организуется его передача Армении, но это длительный процесс, и просто передать сам спутник недостаточно, спутник - немного более сложная вещь, чем машина, и нельзя просто дать ключи новому владельцу, чтобы он ездил, как при продаже машины. Нам здесь нужно больше времени».

По словам Дордена, решения уже приняты, соглашения подписаны, и сейчас идет этап их реализации, «Сатлантис-Армения» должна начать действовать уже в следующем году.

«У нас есть центр управления спутниками в испанском городе Бильбао, и мы создадим второй такой центр в Армении. И опять же, это не только оборудование, это также и люди, нам нужны люди в Армении для эксплуатации спутника», - сказал председатель совета директоров Satlantis Microsats.

Найдутся ли такие специалисты в Армении? По словам Дордена, в ходе своего визита в Армению в рамках фестиваля STARMUS он провел в нескольких вузах страны встречи и убедился, что армянская молодежь интересуется сферой управления спутниками.

«На этой неделе, например, я читал лекцию в политехническом университете и заметил много молодежи, интересующейся работой с космосом. Из встреч с этими студентами я понял, что они хорошие кадры и что у Армении есть потенциал. Должен сказать, что Армения и в прошлом показывала, что у нее есть фантастические ученые», - сказал Дорден.

На вопрос, ожидается ли в ближайшее время появление второго армянского спутника, Жан-Жак Дорден ответил, что вопрос обсуждается.

«Это в ближайших планах, и этот вопрос обсуждается с правительством Армении. ArmSat-1 - это первый шаг, а первый шаг всегда самый важный. Слова, сказанные Нилом Армстронгом, когда он ступил на Луну, о том, что «это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», могут быть применены здесь к ArmSat и Армении. ArmSat был первым шагом для Армении, но очевидно будет много последующих шагов, и мы обсуждаем с правительством план, разработанный с конкретными целями, это не просто мечты, а конкретные планы, как Satlantis может помочь Армении в первую очередь в вопросе своего спутника, но, что еще важнее, также в развитии своих собственных возможностей в этих сферах, в конечном счете это важно для того, чтобы Армения стала космической державой», - сказал Жан-Жак Дорден.