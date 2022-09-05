В Ереване стартовал фестиваль Starmus

В спортивно-концертном комплексе в Ереване сегодня стартовал фестиваль науки и музыки Starmus. Уже само название фестиваля подсказывает его направления: star и music, то есть, звезды и музыка. Он посвящен науке и музыке и сочетает в себе эти две составляющие.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие премьер-министр, президент и председатель Национального собрания Армении.

С открывающей речью выступил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что этот фестиваль также будет способствовать развитию науки в Армении. Премьер также подчеркнул, что тема фестиваля в этом году носит название «50 лет на Марсе» и посвящена 50-летию первой посадки на Марс, отметив, что в рамках фестиваля отмечается 100-летие известного армянского ученого-инженера Александра Кемурджяна, чей марсоход в составе советского аппарата «Марс-3» побывал на Марсе.

После церемонии открытия состоялось вручение медали Стивена Хокинга, которой был награжден гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй. Эту медаль называют «научным Оскаром», и она вручается тем, кто внес большой вклад в популяризацию науки.

В течение недели, пока будет длиться фестиваль, ожидаются лекции с участием различных ученых, лауреатов Нобелевской премии, космонавтов и астронавтов. Также каждый день в 11:00 практически во всех вузах и учебных заведениях будут проходить открытые лекции.

Запланированы также концерты с участием звезд мировой величины, таких как легендарный гитарист группы Queen Брайан Мэй, солист группы System of a Down Серж Танкян, американский клавишник и автор песен Дерек Шеринян, лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич и многие другие звезды.

На пресс-конференции, состоявшейся перед церемонией открытия, астронавт Гарретт Райзман, побывавший в открытом космосе, сказал: «Starmus – это фестиваль о том, что в нем могут участвовать не только такие успешные люди, как я, но и простые люди, которые даже не занимаются наукой. Для меня приезд сюда - это настоящий подарок, и я здесь многому научился».