Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник – Пашинян

Накануне в 22:35 по ереванскому времени Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Спутник был запущен с космической станции на мысе Канаверал космическим кораблем SpaceX в сотрудничестве с армянским государственным ЗАО «Гео Космос» и испанской компанией Satlantis, сообщил премьер.

Отметив, что Армения вступает в эру космической деятельности, Пашинян подчеркнул, что одной из первоочередных задач является локализация космических технологий и организация производства космической техники в Армении.

По словам премьер-министра, к концу 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и приемная станция, вокруг которого сформируется научно-практическая команда специалистов.

«Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных другим спутниковым операторам. Снимки, сделанные спутником, будут использоваться в Армении в сферах пограничного контроля, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, защиты окружающей среды, в том числе мониторинга изменения климата, градостроительства, дорожного строительства, геологии, а также в других сферах», - заявил Никол Пашинян.

Видео показывает момент запуска на орбиту первого спутника Республики Армения.