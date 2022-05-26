Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник – Пашинян

Накануне в 22:35 по ереванскому времени Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Спутник был запущен с космической станции на мысе Канаверал космическим кораблем SpaceX в сотрудничестве с армянским государственным ЗАО «Гео Космос» и испанской компанией Satlantis, сообщил премьер.
Отметив, что Армения вступает в эру космической деятельности, Пашинян подчеркнул, что одной из первоочередных задач является локализация космических технологий и организация производства космической техники в Армении.
По словам премьер-министра, к концу 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и приемная станция, вокруг которого сформируется научно-практическая команда специалистов.
«Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных другим спутниковым операторам. Снимки, сделанные спутником, будут использоваться в Армении в сферах пограничного контроля, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, защиты окружающей среды, в том числе мониторинга изменения климата, градостроительства, дорожного строительства, геологии, а также в других сферах», - заявил Никол Пашинян.
Видео показывает момент запуска на орбиту первого спутника Республики Армения.
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