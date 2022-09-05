Сейчас мы сами оказались в ситуации, когда у нас нет шансов тянуть время - Андраник Кочарян

В правящей фракции подтверждают, что после переговоров с президентом Азербайджана в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян вчера встретился с депутатами правящей партии «Гражданский договор» и представил подробности армяно-азербайджанского обсуждения.

Однако в сегодняшней беседе с журналистами председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности не раскрыл скобок. «Сегодня мы обсудили нашу ситуацию с безопасностью. Естественно, у политической власти и нашей парламентской группы были вопросы, мы ими поделились. Сейчас, естественно, мы получили ответы на многие вопросы от премьер-министра», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, который касался сроков подписания мирного договора с Азербайджаном, Кочарян ответил: «В этом направлении работают, проходят встречи».

О встрече Пашиняна с депутатами от правящей партии написали связанные с властями СМИ, сообщив, что премьер сообщил депутатам, что настроен подписать мирный договор до конца года.

Сегодня Андраник Кочарян всячески уклонялся от уточнения сроков, но в своем выступлении намекнул, что затягивание не в интересах армянской стороны. «Противник очень хорошо знает, где эффект затягивания времени. Сейчас мы сами оказались в ситуации, в которой у нас нет шансов тянуть время», - сказал он.

Однако еще в субботу министр иностранных дел Армении заявил, что Баку нацелен на срыв мирного процесса. По сути, Мирзоян ответил на заявление президента Азербайджана, сделанное за день до этого, о том, что армянская сторона приняла пять предложений Азербайджана (включая признание территориальной целостности друг друга) и мирный договор будет основан на этих пяти предложениях.

По словам Алиева, за несколько месяцев сторонам удастся завершить работу и подписать мирный договор. Между тем, из заявления Мирзояна становится ясно, что, по мнению армянской стороны, основой переговоров должны стать не только пять предложений Азербайджана, но и предложения армянской стороны, представленные Минской группе ОБСЕ.

В этих предложениях, сделанных еще весной, Армения подчеркнула, что вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха являются основополагающими для армянской стороны, не уточняя какой статус она себе представляет.

По мнению политолога Бениамина Погосяна, даже такая формулировка для Баку неприемлема, и Азербайджан предлагает вообще исключить вопрос о статусе Нагорного Карабаха из мирного договора. «Азербайджан хочет максимально использовать свою победу в войне 2020 года и заставить Армению подписать договор, где Армения также признает, что административно-территориальной единицы Арцаха как таковой нет, проблема исключительно в защите прав этнических армян, проживающих на территории Азербайджана и являющихся гражданами Азербайджана. Это позиция Азербайджана», - сказал он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, инициировавший встречу Пашинян-Алиев, после переговоров распространил заявление, в котором не было какого-либо упоминания о нагорно-карабахской проблеме, хотя, как сообщает аппарат премьер-министра Армении, дискуссия об этом велась.

В этой связи Погосян сказал: «Кажется, встреча 31 августа была еще менее результативной, и у меня сложилось впечатление, что переговоры если не зашли в тупик, то забуксовали. Во всяком случае, это моя оценка, основанная на анализе имеющейся информации».

По итогам 4-часовой встречи Пашиняна и Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля 31 августа стороны договорились продолжить переговоры по разработке мирного договора на уровне министров иностранных дел. Для этого Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов должны встретиться в течение ближайшего месяца.