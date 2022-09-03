Глава МИД Армении прокомментировал «некоторые спекуляции относительно брюссельской встречи»

В комментарии говорится:

«Позиция армянской стороны относительно пяти пунктов, предложенных Азербайджаном - неизменна. Как мы уже отмечали ранее, в выдвинутых 10 марта 2022 года Азербайджаном предложениях для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не затрагивают все вопросы всеобъемлющей мирной повестки Армения-Азербайджан. Нашим ответом, переданным странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, мы дополнили повестку и, следовательно, готовы к продолжению мирных переговоров на этой основе.

Это было еще раз подтверждено премьер-министром Пашиняном в ходе последних обсуждений в Брюсселе.

Игнорирование или попытки игнорировать эту точку зрения дают армянской стороне повод усомниться в искренности намерений Азербайджана достичь мира. Более того, продолжающиеся произвольные, не соответствующие действительности толкования переговоров и уклонение от выполнения договоренностей позволяют думать, что Азербайджан нацелен на срыв мирного процесса и продолжение своей политики этнических чисток посредством применения силы».

Отметим, что после брюссельской встречи в интервью итальянской газете II Sole 24 Ore президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, заявил, что Армения приняла пять основных принципов, выдвинутых Баку, на которых должно строиться мирное соглашение.

«Думаю, мы сможем заключить и подписать мирное соглашение в течение нескольких месяцев. Полагаю, это реально, если армянская сторона проявит такую же волю», - подчеркнул Алиев.