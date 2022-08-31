Новый маршрут Армения-Карабах активно эксплуатируется

Новый маршрут Армения-Нагорный Карабах активно эксплуатируется. По этому новому маршруту утром в Карабах прибыл сюникский корреспондент Радио Азатутян Тигран Овсепян. По его заверению, безопасность дороги обеспечивают как российские миротворцы, так и полицейские и спасатели Карабаха.

«В данный момент мы находимся в селе Мец Шен Бердадзорского подрайона Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. По дороге я заметил, что на территории под названием Кармир хох села Тех в Сюнике, как и до смены маршрута, дислоцировались пограничные войска Арцаха, которые проверяли паспорта, затем на участке до Мец Шен размещены четыре блокпоста российских миротворцев, на трех из которых проверяли паспорта и багажники автомобилей. Также две группы из состава российского контингента стоят на мосту - в начале и в конце. Здесь дорога нормально проходима, можно сказать, что движение транспорта не нарушено, в целом оно активное», - представил ситуацию Тигран Овсепян.

Вчера с 8 часов вечера Лачинский коридор был закрыт для армян. До завершения строительства основной дороги через Корнидзор, заменяющей коридор, сухопутная связь между Арменией и Карабахом обеспечивается по 4,7-километровой временной дороге в обход Агавно и Бердзора. Она посредством построенного азербайджанцами моста соединяется с селами Бердадзорского подрайона Шушинского района. Новая дорога протяженностью около 21 километра и шириной 11 метров в дальнейшем станет частью основного коридора.

Параллельно с движением по дороге азербайджанцы проводят последние работы по благоустройству дороги. Они только что пообедали, рассказал Виталий Мирзоян из Хин Шена. «Только что подошли к селу, пообедали и ушли», - сказал он.

Новая дорога проходит через деревни Мец Шен и Хин Шен. Виталий Мирзоян сообщил, что сейчас рядом с селом строится база для русских. Жители села слышали, что когда дорогу начнут эксплуатировать, азербайджанский пост, который находятся прямо под носом у села, будет убран. Больше всего в селе ждут именно этого изменения.

«Они должны были убрать верхний пост, сказали, что уберут, когда откроется движение, но флаг пока там, должны снять», - отметил Мирзоян.