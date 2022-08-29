Разногласия между двумя странами-сопредседателями Минской группы и Азербайджаном. Послы США и Франции отказались посетить Шуши

После назначения посла Рикера сопредседателем, представляющим США в Минской группе ОБСЕ, причиной для публичных разногласий стал отказ послов США и Франции в Баку посетить Шуши, несмотря на приглашение правительства Азербайджана.

Посольство США в Баку ответило советнику президента Азербайджана по внешним отношениям Хикмету Гаджиеву, отметив, что сотрудники посольства неоднократно посещали все регионы Азербайджана, в том числе Агдамский, Зангеланский и Физулинский районы. Примечательно, что американское посольство не стало упоминать Шуши и Гадрут, входящие в состав Нагорно-Карабахской автономной области, которые в результате 44-дневной войны перешли под контроль Азербайджана.

В ответ азербайджанской службе «Голоса Америки» посольство США в Азербайджане, в частности, отметило: «Посредством постоянного диалога, включая сотрудничество на самом высоком уровне, Соединенные Штаты могут по возможности способствовать достижению прочного и всеобъемлющего мира. Как мы уже говорили ранее, Соединенные Штаты являются самым большим сторонником независимости и суверенитета Азербайджана. Сотрудники посольства США неоднократно посещали и продолжают посещать все регионы Азербайджана, в том числе Агдамский, Зангеланский и Физулинский районы».

В субботу, выступая на организованной в Шуши конференции, Гаджиев заявил, что отказ послов США и Франции посетить Шуши воспринимается властями Азербайджана как неуважение к территориальной целостности страны.

«Не понимаю, они не могут переварить восстановление территориальной целостности страны или работы по реконструкции в Шуше?» - сказал азербайджанский чиновник.

Гаджиев ничего не сказал о третьем государстве-сопредседателе Минской группы ОБСЕ - России, хотя в прошлом месяце посол России в Баку посетил Шуши.

Посол Турции в Баку также раскритиковал отказ послов США и Франции в Азербайджане поехать в Шуши, расценив такой шаг как неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян приветствовал отказ послов посетить «оккупированную территорию», добавив: «Мы еще раз убеждаемся, что конфликт не завершен и требует исключительно политического решения под эгидой Минской группы ОБСЕ».

Этой истории предшествовала шумиха вокруг посла Филипа Рикера. Американский дипломат на днях был назначен новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим советником по переговорам на Кавказе, по поводу чего госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Заявление Блинкена в МИД Азербайджана охарактеризовали как «подход, далекий от сложившихся в регионе постконфликтных реалий». В Баку заявили, что «карабахский конфликт урегулирован», и даже пригрозили, что попытки «реанимировать» практически недействующую Минскую группу могут привести к отстранению США от процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Спустя несколько часов Вашингтон подтвердил, что «назначением Рикера США стремятся к достижению всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном». Еще через несколько часов министерство иностранных дел Франции приветствовало назначение Рикера.

Договорившись также за счет Армении, Россия, Азербайджан и Турция стремятся вытеснить западные державы из региона - политолог

По мнению политолога Арега Кочиняна, все это еще раз свидетельствует о том, что, договорившись также за счет Армении, Россия, Азербайджан и Турция пытаются вытеснить западные державы из региона, а последние с этим не согласны.

«Посещение Шуши означает, что сопредседательству Минской группы больше нечего обсуждать, потому что, если Шуши, как составная часть Нагорного Карабаха, признается частью территориальной целостности Азербайджана, причем без какого-либо статуса, это означает что мандат сопредседательства Минской группы уже исчерпан. Теперь все разногласия между Азербайджаном с одной стороны и Францией и США с другой стороны состоят в том, что Азербайджан считает сопредседательство Минской группы исчерпавшим себя несуществующим органом, а США и Франция так не считают. Во всей этой картине единственным странным моментом является поведение России, визиты российского посла, назначения России и т.д. Иными словами, Россия не только не уважает формат сопредседательства Минской группы и, по сути, в одностороннем порядке пытается его провалить, но также ведет себя не так, как подобает посреднику, потому что если Россия, независимо от сопредседательства Минской группы, как минимум в трехстороннем формате считает себя посредником, то посещение Шуши вызывает вопрос, вокруг чего в таком случае осуществляется посредничество и какой вопрос обсуждается, если Россия уже для себя имеет решения», - сказал Кочинян.

Ответив на резкое заявление Баку в связи с назначением нового американского сопредседателя Минской группы, официальный Ереван подчеркнул, что сопредседательство имеет международный мандат на поддержку прочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и этот мандат никто не отменял.

Уже почти два года после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, как переговоры на уровне сопредседательства, фактически, зашли в тупик. В то время как Армения говорит о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на том, что такого вопроса больше не существует, и отправляет Минскую группу «на пенсию».