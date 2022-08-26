Мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ никто не отменял – МИД Армении

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя по просьбе Радио Азатутюн резкую реакцию Баку на назначение американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

24 августа Госдепартамент США объявил о назначении бывшего исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Баку отреагировал жестко, заявив, что «попытки реанимировать почти недействующую Минскую группу» могут привести к отстранению США от процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. «Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель Госдепартамента США, отвечая Баку, сегодня заявил, что назначением Рикера США стремятся к достижению всеобъемлющего армяно-азербайджанского мира.

Уже почти два года после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, как переговоры на уровне сопредседательства, фактически, зашли в тупик. В то время как Армения говорит о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на том, что такого вопроса больше не существует, и отправляет Минскую группу «на пенсию».