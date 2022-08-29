Тоноян счел проект о сокращении срока военной службы в случае уплаты 24 млн драмов «назначением выкупа»

Назначен «выкуп» за освобождение от службы Родине. Так бывший министр обороны Давид Тоноян из тюрьмы квалифицировал проект, согласно которому срок службы в армии с 2 лет сокращается до 4,5 месяцев в случае уплаты 24 млн драмов (около 59 тыс. долларов).

Экс-министр обороны, арестованный после 44-дневной войны по делу о «непригодных ракетах», также поднял вопрос о том, будут ли названы имена тех, кто заплатит «за освобождение своих детей как минимум на 1,5 года от «лишений», связанных со службой в вооруженных силах».

В период пребывания Тонояна в должности министра обороны Минобороны еще в ноябре 2019 года дало отрицательное заключение аналогичному проекту, представленному провластным депутатом Айком Саргсяном.

Занимавший тогда должность заместителя министра обороны Габриел Балаян увидел противоречие между Конституцией и проектом за авторством провластного депутата. Айк Саргсян предложил заплатить 10 млн драмов и служить в армии в ускоренном порядке, всего один месяц.

«Чем обусловлена военная служба, что является основой? Это Конституция, которая гласит, что каждый гражданин обязан участвовать в охране границ Республики Армения. Правильно? Теперь, если мы берем Конституцию, это не полномочие, данное на усмотрение, а обязанность, которая прямо прописана в Конституции», - отметил тогда Балаян.

Многие провластные депутаты утверждают, что еще не успели ознакомиться с проектом, который находится в обращении уже около недели. Один из членов комиссии по обороне, бывший заместитель министра обороны Гагик Мелконян сообщил Радио Азатутюн, что прокомментирует этот вопрос только после ознакомления с проектом.

Отвечая на критику оппозиции, что в рамках этого проекта богатые будут освобождены от службы в армии, вместо них будут служить только дети из бедных семей, Мелконян сказал: «Сколько лет назад я говорил то же самое, что надо сделать так, чтобы мы не создавали условий для того, чтобы богатые не служили, а простой народ служил».

Глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян считает последствия проекта губительными для армии. По словам министра обороны, после поражения в войне армия должна была пойти по пути ужесточения, между тем, была выбрана противоположная политика.

«После демилитаризации Арцаха, когда мы поставили народ Арцаха в очень тяжелое, катастрофическое положение, оставив его без гаранта безопасности, это шаг к разрушению армянской армии. Не говоря уже о том, что в этом предложении много пробелов. Я не знаю, как военные, генералы, Генштаб согласились пойти на такой шаг, потому что, во-первых, я не думаю, что будет такое количество освободившихся, что за счет их средств мы сможем расширить контрактную службу», - сказал Оганян.

Согласно обоснованию предлагаемых поправок к закону «О воинской службе», освобождение одного человека от военной службы за 24 млн драмов позволит одному военнослужащему-контрактнику в течение пяти лет получать зарплату в размере 400 тысяч драмов (около тысячи долларов) в месяц. Это, по мнению Минобороны, является важнейшей мотивационной составляющей внедрения системы профессиональной воинской службы. Проект станет законом только после того, как будет принят Национальным собранием и подписан президентом. Когда это планируется, пока не ясно.