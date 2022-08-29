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Армения

Тоноян счел проект о сокращении срока военной службы в случае уплаты 24 млн драмов «назначением выкупа»

Бывший министр обороны Давид Тоноян (архив)

Назначен «выкуп» за освобождение от службы Родине. Так бывший министр обороны Давид Тоноян из тюрьмы квалифицировал проект, согласно которому срок службы в армии с 2 лет сокращается до 4,5 месяцев в случае уплаты 24 млн драмов (около 59 тыс. долларов).

Экс-министр обороны, арестованный после 44-дневной войны по делу о «непригодных ракетах», также поднял вопрос о том, будут ли названы имена тех, кто заплатит «за освобождение своих детей как минимум на 1,5 года от «лишений», связанных со службой в вооруженных силах».

В период пребывания Тонояна в должности министра обороны Минобороны еще в ноябре 2019 года дало отрицательное заключение аналогичному проекту, представленному провластным депутатом Айком Саргсяном.

Занимавший тогда должность заместителя министра обороны Габриел Балаян увидел противоречие между Конституцией и проектом за авторством провластного депутата. Айк Саргсян предложил заплатить 10 млн драмов и служить в армии в ускоренном порядке, всего один месяц.

Габриел Балаян
Габриел Балаян

«Чем обусловлена военная служба, что является основой? Это Конституция, которая гласит, что каждый гражданин обязан участвовать в охране границ Республики Армения. Правильно? Теперь, если мы берем Конституцию, это не полномочие, данное на усмотрение, а обязанность, которая прямо прописана в Конституции», - отметил тогда Балаян.

Многие провластные депутаты утверждают, что еще не успели ознакомиться с проектом, который находится в обращении уже около недели. Один из членов комиссии по обороне, бывший заместитель министра обороны Гагик Мелконян сообщил Радио Азатутюн, что прокомментирует этот вопрос только после ознакомления с проектом.

Отвечая на критику оппозиции, что в рамках этого проекта богатые будут освобождены от службы в армии, вместо них будут служить только дети из бедных семей, Мелконян сказал: «Сколько лет назад я говорил то же самое, что надо сделать так, чтобы мы не создавали условий для того, чтобы богатые не служили, а простой народ служил».

Сейран Оганян
Сейран Оганян

Глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян считает последствия проекта губительными для армии. По словам министра обороны, после поражения в войне армия должна была пойти по пути ужесточения, между тем, была выбрана противоположная политика.

«После демилитаризации Арцаха, когда мы поставили народ Арцаха в очень тяжелое, катастрофическое положение, оставив его без гаранта безопасности, это шаг к разрушению армянской армии. Не говоря уже о том, что в этом предложении много пробелов. Я не знаю, как военные, генералы, Генштаб согласились пойти на такой шаг, потому что, во-первых, я не думаю, что будет такое количество освободившихся, что за счет их средств мы сможем расширить контрактную службу», - сказал Оганян.

Согласно обоснованию предлагаемых поправок к закону «О воинской службе», освобождение одного человека от военной службы за 24 млн драмов позволит одному военнослужащему-контрактнику в течение пяти лет получать зарплату в размере 400 тысяч драмов (около тысячи долларов) в месяц. Это, по мнению Минобороны, является важнейшей мотивационной составляющей внедрения системы профессиональной воинской службы. Проект станет законом только после того, как будет принят Национальным собранием и подписан президентом. Когда это планируется, пока не ясно.

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