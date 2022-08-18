Житель Агавно: Азербайджанский журналист представился представителем международных СМИ и исказил беседу

Главный редактор азербайджанского Hakin.az Эйнулла Фатуллаев вчера в сопровождении российских миротворцев посетил общины Бердзор (Лачин) и Агавно (Забух), которые 25 августа передаются под контроль Азербайджана , и побеседовал с жителями.

Уже сегодня Фатуллаев опубликовал на новостном сайте статью под заголовком «Андраник и дашнаки готовятся к последнему бою с Азербайджаном», в которой подробно рассказал о своем визите.

Азербайджанский журналист описал жителей Бердзора как «плохо одетых людей», администрацию села Агавно, которую взял в кавычки, назвал «грязной и накуренной», где, по его словам, «душная и гнилая дашнакская атмосфера». Статья заканчивается следующими строками: «Остались считанные дни. Скоро в Забух вернемся без полковника Зимина…».

Зимин – это полковник российских миротворческих сил, которому Фатуллаев сообщил, что хочет отправиться в Бердзор и Агавно, «чтобы способствовать примирению двух народов».

Жители Агавно возражают, что невозможно способствовать примирению, публикуя унижающую, высмеивающую и злорадствующую статью.

Житель Агавно Мартирос Акопян, изображенный на фотографиях, иллюстрирующих статью Фатуллаева, говорит, что азербайджанский журналист представился представителем международного СМИ и исказил разговор с жителями и главой общины.

«Он сказал: меня азербайджанцы арестовали, за вас, за карабахцев меня схватили, я в Баку сидел за вас. Такие вел разговоры, но через несколько минут после того, как он уехал, мы узнали, что он азербайджанец. Кроме того, российские военные переполошились, поставили там большой пост охраны, установили контроль. А мы подумали, что, наверное, приехали английские, американские журналисты. В общем, он говорил по-английски, наверное, чтобы отвлечь нас, чтобы мы не узнали, кто он такой. Сегодня, в этот последний момент, вместо того, чтобы пытаться быть чем-то полезными, они делают свои последние плохие шаги», - сказал Акопян.

Перед публикацией статьи азербайджанский журналист поделился фотографией из Агавно и кратким сообщением о своем визите в Бердзор.

Однако в беседе с 168.am пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха Грайр Акопян опроверг факт проникновения азербайджанского журналиста в армянские населенные пункты, назвав публикацию об этом дезинформацией.

Лачинский коридор с общинами Бердзор, Агавно, Сус перейдет под контроль Азербайджана через неделю, 25 августа. Власти Нагорного Карабаха проинформировали жителей об этом несколько недель назад, когда ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась, и сказали, что они должны покинуть населенные пункты до этого срока.

Степанакерт сообщил, что Баку через российских миротворцев потребовал организовать сообщение Карабаха с Арменией по новому маршруту, армянская часть которого еще не построена.

В этот период российские миротворцы запретили армянским СМИ доступ в эти общины. Съемочная группа Радио Азатутюн также не смогла попасть в Агавно. Российская миротворческая миссия не дает никаких объяснений о том, по какому принципу они решают, каким СМИ въезд разрешить, а каким - запретить.