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Киев предупреждает о новых атаках в аннексированном Крыму

Киев предупреждает о новых атаках в аннексированном Крыму
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Киев предупреждает о новых атаках в аннексированном Крыму

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Киев считает Крымский мост законной военной целью, поскольку это основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Об этом в интервью газете Guardian сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Крымский мост - сказал Подоляк - должен быть уничтожен. Он также предупредил, что в ближайшие два-три месяца стоит ожидать новых атак в Крыму, подобных взрывам на российских базах. Украина при этом официально не берет на себя ответственность за эти происшествия.

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