Киев предупреждает о новых атаках в аннексированном Крыму

Киев считает Крымский мост законной военной целью, поскольку это основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Об этом в интервью газете Guardian сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Крымский мост - сказал Подоляк - должен быть уничтожен. Он также предупредил, что в ближайшие два-три месяца стоит ожидать новых атак в Крыму, подобных взрывам на российских базах. Украина при этом официально не берет на себя ответственность за эти происшествия.