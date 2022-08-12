Алиев заявил, что Баку собирается вновь заселить Лачин и прилегающие села азербайджанцами

Баку собирается вновь заселить азербайджанцами передающиеся под контроль Азербайджана населенные пункты Лачин (Бердзор), Забух (Агавно) и Сус. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он добавил, что уже поручил комитету, занимающемуся вопросами вынужденно переселенных, связаться с прежними жителями этих населенных пунктов.

«Мы должны вернуться в Лачин, Забух, Сус. Я уже поручил Гачгынкому, чтобы связались с жителями этих населенных пунктов. В ближайшее время мы вернем их в родные места», - заявил Алиев.

Во время последней эскалации на линии соприкосновения на прошлой неделе Степанакерт сообщил, что Азербайджан потребовал организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту, что означает, что нынешний Лачинский коридор вместе с его населенными пунктами переходит под контроль Азербайджана. Впоследствии власти Карабаха сообщили жителям этих населенных пунктов, что они должны до 25 августа покинуть свои дома.

Азербайджанский президент также заявил, что «незаконно поселившиеся» в этих населенных пунктах люди должны быть выселены.

«Их пребывание там, по сути, является военным преступлением. Потому что это противоречит правилам Женевской конвенции. Возможно, проживающие там армяне из Сирии, Ливана этого не знают, но руководство Армении хорошо знакомо с этим. Оттуда приходят некоторые новости: один говорит, что я не выйду, другой говорит, что я не выйду. Это их дело, они военные преступники. Опять же, пусть они не испытывают нашего терпения. Пусть уходят оттуда по своему желанию, и нас не интересует, куда они поедут», - сказал глава государства», - сказал Алиев.

Алиев заявил, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования вопроса Карабаха нет

Президент Азербайджана также заявил, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования вопроса Карабаха нет.

«Были попытки поставить этот вопрос на повестку дня, но я никогда не соглашался. При чем тут Армения? Это наше внутреннее дело», - сказал Алиев.

Он отметил, что на переговорах сегодня не стоит вопрос о статусе Карабаха, обсуждаются только права и безопасность проживающих там армян, которые, по его словам, обеспечит Азербайджан.

«Проживающие в Карабахе армяне должны предпринять правильные шаги. Они должны понять, что их будущее зависит от интеграции в азербайджанское общество. У проживающих в Карабахе армян не будет никакого статуса, независимости и преимуществ. Они будут жить, как и все граждане Азербайджана. Их права будут защищаться, как защищаются права граждан Азербайджана и проживающих народов», - заявил Алиев.

Он также сказал, что после окончания войны азербайджанская сторона выступила с предложением начать мирные переговоры, но положительного ответа из Еревана пока они не получили, надеются, что получат. По словам Алиева, армянская сторона также была против создания комиссии по делимитации, но в итоге согласилась. Точно так же Ереван был против «Зангезурского коридора», отметил он.

«Теперь в ближайшие недели мы ждем от них предоставления маршрута Зангезурского коридора. Проживающие в Карабахе армяне тоже увидели, что могут получить только пользу от Азербайджана», - заявил лидер Азербайджана.

Эти заявления президент Азербайджана сделал в ходе визита в поселок Башгал Исмаиллинского района. В беседе с азербайджанской телекомпанией он также рассказал о пограничной напряженности на прошлой неделе. Алиев вновь обвинил армянскую сторону в провокации и предостерег от «игры с огнем». Алиев сделал воинственные заявления, утверждая, что последние события еще раз показали, что никто и ничто не может остановить Азербайджан.

В то же время он сказал, что у Азербайджана нет намерения начинать новую войну, поскольку он достиг своих целей. Однако Алиев повторил требование Баку: армянские вооруженные силы должны раз и навсегда покинуть Карабах. По его словам, Армения взяла на себя это обязательство, подписав трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.