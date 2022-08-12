Обостряя ситуацию, Баку преследует 3 цели, которых хочет добиться силой - Международная кризисная группа

Три требования Баку по версии экспертной группы

Обостряя ситуацию в Нагорном Карабахе и вокруг него , Баку преследует три цели, которых хочет добиться силой или угрозой применения силы, заявляет Международная кризисная группа, которая на протяжении многих лет следила за карабахским конфликтом, беседуя с официальными лицами и Азербайджана, и Армении, и Карабаха.

Первое требование Баку, по мнению экспертной группы, касается дороги из Степанакерта в Армению - Лачинского коридора. Официальные лица Азербайджана, в частности, заявили, что, по их мнению, Ереван затягивает строительство нового маршрута в обход этой дороги, о чем стороны договорились в заявлении от 9 ноября 2020 года. «Они хотят отсрочить передачу города Лачин и ряда сел», - сказал азербайджанский чиновник.

Второе требование фактически касается вооруженных сил, находящихся в Нагорном Карабахе. Азербайджан называет Армию обороны Карабаха незаконной и требует от российских миротворцев разоружить ее. Между тем, Армения и Карабах заявляют, что в заявлении от 9 ноября 2020 года подобный вопрос не поднимался.

Есть разногласия и по поводу вывода Вооруженных сил Армении из Карабаха. Ереван заявляет, что давно вывел свои войска, Баку это отрицает, ссылаясь на интервью, данное секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в середине июля, о том, что Армения выведет свои войска до сентября.

«После этого Ереван рьяно пытается опровергнуть эти слова, утверждая, что они были вырваны из общего контекста», - пишет Международная кризисная группа, отмечая, что эту цель преследовало и последнее заявление премьер-министра Армении на заседании правительства на прошлой неделе, который заявил, что Вооруженные силы Армении уже выведены из Нагорного Карабаха.

Один из азербайджанских военных чиновников, в свою очередь сказал Международной кризисной группе, что Баку продолжит действия до тех пор, пока Нагорный Карабах не будет полностью демилитаризован.

Выдвигая третье требование, Баку пытается начать переговоры вокруг мирного договора, с помощью которого надеется положить конец конфликту в свою пользу, пишут международные эксперты. Хотя в апреле прошлого года лидеры Армении и Азербайджана в Брюсселе заявили, что готовы начать переговоры по этому вопросу, однако в Баку недовольны тем, что с тех пор дипломатические контакты идут очень медленно.

«Официальные лица Армении намеренно затягивают переговоры, - сказал официальный представитель Азербайджана, добавив: - Они думают, что могут дождаться того, что геополитическая ситуация изменится в их пользу».

Официальные лица Армении, в свою очередь, обвиняют Баку, утверждая, что именно Азербайджан пытается помешать достигнутым при посредничестве ЕС договоренностям, пользуясь тем, что сейчас внимание всего мира приковано к войне России против Украины.

«Азербайджан пытается добиться стратегического преимущества, захватив Парух, а также позиции вблизи Лачинского коридора и линии соприкосновения, которые находились под контролем вооруженных сил Карабаха», - сказали армянские и карабахские чиновники.

«Недавние столкновения показали те вызовы, с которыми сталкивается миротворческая миссия»

Могут ли в этой ситуации российские миротворцы остановить Азербайджан и сохранить режим прекращения огня, задаются вопросом международные эксперты и отмечают, что с начала мая миротворцы проводили ежедневное патрулирование на высоте Сарибаба в районе Лачинского коридора, однако за несколько дней до последнего продвижения Азербайджана это патрулирование было прекращено по неизвестным до сих пор причинам.

«В Ереване и Степанакерте некоторые недовольны, как они считают, бездействием миротворцев, - пишут эксперты и добавляют: - Хотя неясно, какие возможности на самом деле есть у русских для того, чтобы сделать больше».

«Миротворцы часто чувствуют себя бессильными, все понимают, что сегодня Россия как никогда слаба на международной арене», - сказал экспертам один из высокопоставленных карабахских чиновников.

«Последние боестолкновения еще раз показали те вызовы, с которыми сталкивается российская миротворческая миссия», - пишет международная группа, отмечая, что у миротворцев до сих пор нет четкого мандата, и непонятно, что они могут делать помимо наблюдения.

Еще год назад эта же экспертная группа призвала конфликтующие стороны уточнить роль миротворцев. «Однако сегодня это кажется крайне маловероятным, учитывая критику миссии со стороны как Армении, так и Азербайджана, - заявляют эксперты, добавляя: - Это разочарование грозит подорвать способность миротворцев выполнять существующий мандат наблюдения, и когда назреет момент, международные посредники должны призвать стороны пересмотреть этот вопрос, который так или иначе окажется на повестке дня в 2025 году, когда Баку и Ереван должны будут дать свое согласие на продолжение миссии».

Необходима согласованная дипломатия между всеми внешними игроками, считают эксперты

Еще более важно, по мнению экспертов, чтобы западные столицы и Москва не позволили своим посредническим усилиям по карабахскому вопросу пропасть даром из-за нынешнего противостояния по украинскому вопросу.

«Даже сегодня, будучи одержимой этой войной, Москва уделяет больше внимания Армении и Азербайджану, чем Евросоюз или Вашингтон. Россия остается единственной страной, готовой направить войска в регион, оставаясь при этом ключевым торговым партнером обеих сторон. Сотрудничество с Москвой в этом вопросе, каким бы неприятным оно ни было для европейских столиц, повышает шансы на достижение мира на Южном Кавказе», - заявляют международные эксперты.

Международная кризисная группа утверждает, что возврат к войне еще можно предотвратить, также можно поддержать только начинающиеся переговоры, направленные на окончательное урегулирование конфликта и разблокировку коммуникаций, «но только для этого необходимо, чтобы между всеми внешними игроками была согласованная дипломатия».