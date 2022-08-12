Иран назначил генконсула в Капане

Генеральным консулом Ирана в городе Капан Сюникской области Армении назначен Абедин Варамин. Эту информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердили в посольстве Исламской Республики Иран в Армении.

Радио Азатутюн направило запрос в иранское посольство, чтобы получить дополнительную информацию по этому поводу.

Правительство Ирана в конце декабря 2021 года приняло решение об открытии генконсульства в областном центре Сюника, одобрив предложение МИД Ирана, однако консульство официально пока не открылось, ориентировочное время открытия - 2022 год.

Депутат Национального собрания Армении от правящей партии Ширак Торосян, входящий в армяно-иранскую группу дружбы, отметил, что этим шагом Иран послал еще один четкий мессидж о красных линиях Тегерана в регионе, подтвердив точку зрения Ирана на самом высоком уровне о том, что они не потерпят любых попыток изменения границ или блокирования ирано-армянской границы.

«В случае с Ираном это также вопрос национальной безопасности. Открытие генерального консульства в Капане означает, что они считают Сюник важным регионом и для Ирана с точки зрения защиты интересов иранских граждан и иранского государства в целом. Это означает, что те заявления, которые они всегда делают против геополитических изменений, уже предметно видны», - сказал Торосян.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который, касаясь напряженных инцидентов на Южном Кавказе в последние дни, напомнил заявление Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи, сделанное во время недавней встречи с президентами России и Турции, о том, что Иран чувствительно относится к своим границам в регионе Кавказа и будет противодействовать любым попыткам их изменить.