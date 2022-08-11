«Иран чувствительно относится к своим границам в регионе»: Пашинян провел телефонный разговор с Раиси

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы, связанные с региональными развитиями и вызовами безопасности. Премьер-министр Армении представил президенту Ирана подробности последних пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном. В контексте установления стабильности и мира в регионе Никол Пашинян подчеркнул важность полноценного выполнения трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Касаясь напряженных инцидентов на Южном Кавказе в последние дни, президент Ирана напомнил сделанное во время недавней встречи с президентами России и Турции заявление Верховного лидера Исламской революции аятоллой Хаменеи о том, что Иран чувствительно относится к своим границам в регионе Кавказа и будет противодействовать любым попыткам их изменить.

Стороны также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, подчеркнули важность их сближения.

Никол Пашинян выразил удовлетворение развитием армяно-иранских отношений и отметил, что Армения готова максимально стимулировать транзит грузов между двумя странами и развивать сотрудничество в области инфраструктуры, в том числе в дорожном, энергетическом и других направлениях.

Президент Ирана назвал отношения между двумя странами историческими и глубокими и подчеркнул необходимость повышения уровня армяно-иранского устойчивого экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.