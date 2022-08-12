Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции может пройти в Анкаре, Ереване или Карсе - «Милиет»

Турецкая газета «Милиет» со ссылкой на турецкого дипломата пишет, что следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений между двумя странами может пройти на территории либо Турции, либо Армении.

«Анкара предложила провести пятую встречу спецпосланников в Анкаре или Ереване, либо в каком-либо приграничном городе, например, в Карсе», - сказал представитель МИД Турции, отметив, что встреча запланирована на сентябрь.

По словам турецкого дипломата, в Анкаре считают, что позитивный сдвиг в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией окажет влияние и на другие процессы в регионе.

«Целью Турции является не только нормализация отношений с Арменией или нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, Анкара выступает за установление прочного мира и стабильности в регионе», - сказал турецкий дипломат, отметив, что развитие торговли с Арменией может этому способствовать.

По приведенным им данным, в настоящее время объем торговли между Арменией и Турцией составляет около 230 млн долларов в год, торговля осуществляется через территорию Грузии посредством грузоперевозок, осуществляемых примерно 15 тысячами грузовиками. «Установление прямых торговых отношений может значительно увеличить товарооборот», - сказал турецкий дипломат.

Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, назначенные сторонами спецпредставители на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений, провели пока четыре встречи: первую - в Москве, остальные - в Вене. На последней встрече стороны договорились частично открыть армяно-турецкую сухопутную границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов,