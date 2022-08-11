МИД Армении не подтверждает утверждение турецкого дипломата о том, что следующая встреча Рубинян-Кылыч намечена на сентябрь

Высокопоставленный представитель МИД Турции сообщил турецким СМИ, что очередную встречу спецпредставителей Армении и Турции планируется провести в сентябре. Между тем, МИД Армении не подтверждает эту информацию.

Пресс-секретарь МИД Армении сообщил Радио Азатутюн, что на данный момент договоренности о встрече нет. По словам Ваана Унаняна, Ереван заранее, в надлежащие сроки информирует общественность о встречах спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений.

Высокопоставленный турецкий дипломат, пожелавший остаться неизвестным, в довольно объемном интервью затронул различные вопросы, связанные с нормализацией армяно-турецких отношений. По его словам, Анкара настаивает на том, чтобы последующие переговоры спецпосланников проводились не в третьих странах, а в Армении и Турции, но для этого следует предпринять ряд конкретных шагов.

«Турция и Армения не враги, и спецпредставители двух стран могут спокойно приезжать и уезжать», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Спецпосланники Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч с января этого года встречались уже четыре раза: сначала в Москве, затем трижды в Вене. После всех встреч стороны подчеркивали готовность пойти на полную нормализацию отношений без предварительных условий, хотя турецкая сторона постоянно заявляет, что согласовывает процесс с Азербайджаном.

Турецкие издания со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишут, что встречи армянского и турецкого послов прошли в очень позитивной и искренней атмосфере.

Дипломат также отметил, что нынешний процесс отличается от переговоров о примирении 2009 года, но о подписании какого-либо документа можно будет говорить тогда, когда в процессе для этого созреет момент. Чиновник отметил важность общественного мнения двух стран касательно нормализации и подчеркнул, что общества также должны принять нормализацию, и по этой причине процесс нужно продвигать вперед с помощью шагов, направленных на повышение доверия.

По утверждению дипломата, целью Турции является установление стабильности в регионе, и в этом смысле важна нормализация как армяно-турецких, так и армяно-азербайджанских отношений. Он также сказал, что открытие так называемого «Зангезурского коридора» создаст новые альтернативные возможности с точки зрения коммуникаций, что окажет положительное влияние и на Турцию.

Турецкий дипломат также рассказал о недавнем визите делегации МИД Турции на армяно-турецкую границу. Около трех недель назад Игдыр и Карс посетил спецпредставитель Турции на переговорах Сердар Кылыч, он также побывал на пограничных пунктах Алиджан и Акьяка. Представитель МИД сказал, что в связи с открытием границы проводится большая инфраструктурная работа.

«Восстановление исторического моста Ани (моста Шелкового пути) на армяно-турецкой границе может стать серьезным шагом для повышения доверия», - сказал турецкий дипломат.

Хотя на последней встрече стороны договорились частично открыть армяно-турецкую сухопутную границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов, ни Ереван, ни Анкара не сообщили, когда приступят к реализации этих договоренностей.

Относительно этого вопроса турецкий дипломат сказал, что представители транспортных, торговых и внешнеполитических ведомств двух стран могут встретиться в сентябре для обсуждения технических вопросов. Армянская сторона никакой информации об этом не сообщала.