Мы будем продолжать бороться за Агавно - президент Карабаха

«Что касается Агавно, то мы продолжим наши переговоры, нашу борьбу», - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян три дня назад заявил, что после ввода в эксплуатацию новой дороги в обход Бердзора (Лачина) населенные пункты Бердзор, Агавно и Сус, расположенные за пределами границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), перейдут под контроль Азербайджана.

«В связи с Агавно во время обсуждения с премьер-министром Армении я сказал: вопрос Агавно мы сегодня не обсуждаем, мы ведем переговоры, оставьте этот вопрос на данном этапе переговоров, мы посмотрим, какие есть возможные решения в пределах наших возможностей», - сказал Арутюнян.

Депутат парламента Карабаха Меткасе Акопян спросила Араика Арутюняна, предусмотрели ли они опасность выселения армян из этих общин в случае строительства новой дороги. Глава Карабаха ответил, что жителям Суса и Бердзора предоставлена компенсация.

«Что касается выселения армян из этих населенных пунктов, то этот вопрос сегодня не обсуждался. В основном речь идет о населенном пункте Агавно, этот вопрос пока не обсуждается, мы ведем переговоры. Речь не о Бердзоре, Бердзор мы обязаны, в пункте так и написано, что мы должны покинуть город Бердзор. Что касается населенного пункта Агавно, то мы продолжаем вести переговоры в этом направлении», - сказал он.

Араик Арутюнян сообщил, что в связи с новой дорогой обсуждалось несколько предложений, строящаяся сейчас дорога была утверждена на Совете безопасности Карабаха.

Президент Карабаха несколько раз подчеркнул, что был выбран безопасный вариант. «Предлагаемая магистраль несколько раз обсуждалась в Совете безопасности, в котором участвовали все политические силы, присутствующие в Национальном собрании. Мы выбрали, на наш взгляд, лучший вариант. Она будет намного безопаснее, учитывая многочисленные проблемы безопасности. Не раскрывая здесь, мы можем представить, почему это будет намного безопаснее».

Араик Арутюнян возмутился, когда один из депутатов спросил, можно ли было приостановить строительство новой дороги в обход Бердзора с условием, что Азербайджан выполнит свои обязательства по заявлению от 9 ноября и вернет армянских пленных.

«Какие будут последствия отказа от этого дороги? Давайте определим вместе. Давайте соберемся после этого заседания и определим. То есть, мы против, ничего не делаем, из Бердзора не уходим... Пожалуйста, определите. Давайте вместе дадим ответ о последствиях и подумаем о судьбе около 120 тысяч человек, проживающих в этой стране», - сказал Арутюнян.



Жители Агавно, расположенного в Лачинском коридоре, являющемся единственной дорогой, соединяющей Карабах с Арменией, в беседе с Радио Азатутюн заявили, что не собираются покидать село. В этой общине живут около 200 человек, там действуют детский сад и школа.

Пашинян в ходе своей онлайн-пресс-конференции также сообщил, что проблемы жителей Бердзора решаются постановлениями правительства Армении, они будут обеспечены жильем, а вопросами жителей Агавно занимается правительство Нагорного Карабаха.