Алиев сравнивает «Зангезурский коридор» с Лачинским коридором, Пашинян возвражает

По сообщению азербайджанской стороны, на встрече Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ряд вопросов, касающихся армяно-азербайджанских отношений, делимитации и демаркации границ между странами, а также гуманитарной сферы. Кроме того, сообщается, что стороны говорили о помощи, которую Европейский союз может оказать в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Никол Пашинян и президент Европейского совета коснулись запланированной трехсторонней встречи, подчеркнув важность продолжения и укрепления диалога. Они выразили надежду на плодотворные переговоры, которые будут способствовать стабильности и всестороннему урегулированию проблем, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что президент Европейского совета подчеркнул готовность Евросоюза к дальнейшему углублению и расширению партнерства в деле реализации приоритетов правительства Армении.

Алиев требует от Еревана беспрепятственного доступа к «Зангезурскому коридору»

«Зангезурский коридор должен действовать как Лачинский коридор», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, отвечая на вопрос РСЕ/РС.

«Пункт об открытии «Зангезурского коридора» предусмотрен трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это обязанность Армении», - заявил Алиев.

«В трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Так же должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что «достигнута договоренность о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахичеван».

«Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его сегодня вечером на трехсторонней встрече с господином Шарлем Мишелем», - добавил Алиев.

«Зангезурский коридор» - это коридор не только для нас. Азербайджан получает дорогу в Нахичеван. Это необходимо также Армении для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией через Азербайджан. Так что это действительно создаст позитивную атмосферу», - заявил президент Азербайджана.

«Азербайджан пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик» - Пашинян

Этот подход Баку Ереван считает неприемлемым. «Азербайджан пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик, - заявил премьер-министр Армении, продолжив: - Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с имевшими место до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему, и для Армении они неприемлемы».

Пашинян подчеркнул, что эта позиция будет четко выражена в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи.

Брюссельская встреча имеет важное значение - посол ЕС в Азербайджане

Между тем, посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко сегодня заявил, что встреча в Брюсселе имеет важное значение, поскольку Европейский союз на самом высоком уровне ясно продемонстрировал свое политическое участие и приверженность региону.

Он добавил, что Евросоюз, как беспристрастный посредник, готов поддержать процесс создания атмосферы доверия для содействия миру и стабильности в регионе.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил РСЕ/РС подробности повестки дня предстоящей сегодня вечером трехсторонней встречи. По его словам, в Брюсселе буду делать все для повышения уровня доверия между Арменией и Азербайджаном, основываясь на очень успешном запуске прямого канала связи между министрами обороны двух стран.

Ранее источник РСЕ/РС в Евросоюзе также сообщил, что цель инициативы Шарля Мишеля состоит в том, чтобы «установить определенное доверие между сторонами посредством содействующих этому мер, особенно в сфере коммуникации». По словам европейского дипломата, речь идет «о транспортных коридорах в Нагорном Карабахе или в Нагорный Карабах, для которых Евросоюз может предоставить финансирование». Программы, в реализации которых должны участвовать и Армения, и Азербайджан», - отметил источник.