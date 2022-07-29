Строительство новой дороги, соединяющей Армению с Карабахом, начнется в августе

Строительство новой дороги, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, в обход Лачинского коридора начнется в августе, заявляет Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

Новая дорога в Нагорный Карабах проходит через села Сюника - Тех и Корнидзор, а также через села Хин Шен и Мец Шен Бердадзорского района.

Азербайджанская сторона уже завершает работы по строительству дороги. Турецкие и азербайджанские строители асфальтируют дорогу в селах Бердадзора. Армянская сторона начинает работы с Корнидзора.

«С нашей стороны никаких работ не проводилось, со стороны Азербайджана проводились - только на их части, они построили ведущие к ним дорогу и мост. Приехали геодезисты, сделали замеры на той территории, по которой должна проходить дорога, но никаких работ не проводилось», - сообщила Радио Азатутюн представитель администрации Корнидзора Лусине Карамян.

Она сказала, что несколько недель назад специалисты проводили исследовательские работы на прилегающей к селу территории.

На последнем заседании июня правительство приняло решение о выделении средств на геодезические и картографические работы ряда дорог, в том числе на реконструкцию автодороги М-12 Корнидзор-Карабах. Подготовкой проекта занимаются несколько компаний: институты «Чаннахагиц», «Арцахчан». Новая дорога проходит рядом с Корнидзором.

«По дошедшей до нас информации, дорога, наверное, будет проходить через равнину, то есть, через прилегающие к Корнидзору равнины», - сказала Лусине Карамян.

Согласно трехстороннему заявлению, в течение трех лет должен быть утвержден проект строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора, который обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Менее чем через три года Азербайджан объявляет о завершении не проекта, а строительства. Армянская сторона только приступает к строительству.

Менее чем через месяц после подписания трехстороннего заявления президент Азербайджана уже объявил, что они построят дорогу, заменяющую Лачинский коридор, раньше, чем за три года. «После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вдоль нового маршрута Армения-Карабах также будут дислоцированы российские миротворцы, это также предусмотрено трехсторонним заявлением.

В населенных пунктах как Нагорного Карабаха, так и Армении, через которые будет проходить новая дорога, нет особого энтузиазма по поводу того, что новая дорога принесет оживление и доход этим изолированным селам. Люди, живущие в десятках метров от позиций азербайджанских вооруженных сил, в первую очередь указывают на проблему безопасности.

«Скажите, что будет завтра, и тогда я скажу, целесообразна для нас дорога или нет», - сказал Радио Азатутюн» один из жителей села.