Перед зданием МИД прошла акция протеста в связи с запретом на въезд членов АРФД в Армению

В ходе акции протеста, организованной сегодня перед зданием Министерства иностранных дел в Ереване, группа армянской молодежи из Диаспоры и депутаты оппозиционной парламентской фракции «Айастан» заявили, что, запрещая членам АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) въезд в Армению, действующие власти вбивают клин между Диаспорой и Родиной.

«Служба национальной безопасности, которая по своей природе должна была быть нацелена на служение и защиту интересов Родины и служение интересам безопасности армянского народа, сейчас составляет поименные списки армян и запрещает им въезд на Родину», - заявили они.

На днях Служба национальной безопасности без объяснения причин запретила въезд в Армению председателю комитета «Ай дат» АРФД в Нидерландах Масису Абраамяну и его дочери Сюне Абраамян. На запрос Радио Азатутюн, на каком основании им был запрещен въезд в страну, в СНБ и сегодня не ответили, пообещав ответить позже.

В эти дни дашнакская молодежь из Диаспоры участвует в организации лагерей в Армении. Сюне Абраамян должна была участвовать в организации одного из таких лагерей.

Американец армянского происхождения Овик Оганян, организующий лагеря для детей Армении и Нагорного Карабаха, сообщил Радио Азатутюн, что к ним должна была присоединиться и живущая в Нидерландах Сюне Абраамян, если бы ей не запретили въезд в Армению.

«Это нападение на нас, чтобы мы не могли приезжать в Армению как армяне Диаспоры, члены АРФД. Вот почему мы собрались сегодня здесь, потому что та девушка Сюне, которая не приехала, должна была делать то же самое, что и мы, она должна была организовывать лагеря для детей в Армении от имени АРФД, что мы делаем уже шесть недель. То же самое могло случиться и с нами, если бы мы опоздали на неделю, нас могли бы не пустить в Армению», - сказал Овик Оганян.

«Сегодня мы пришли, чтобы задать свои вопросы МИД нынешнего временного правительства, почему они возобновили эти шаги против наших братьев и сестер – защитников «Ай дата», которые своими шагами сокращают дистанцию между Арменией и Диаспорой и делают этот мост более крепким, почему блокируют, ограничивают, препятствуют их въезду в Армению? Мы должны потребовать от них четких ответов», - подчеркнул Дарон Асатурян, генеральный руководитель молодежного лагеря АРФД из штата Калифорния, США.

Глава Комитета «Ай дат» Нидерландов Масис Абраамян ранее в беседе с Радио Азатутюн сказал, что не сомневается, что ему и его дочери было отказано во въезде по политическим мотивам. Он считает, что причиной стала акция протеста, которую они организовали во время майского визита премьер-министра Никола Пашиняна в Нидерланды.

В июле пограничники запретили въезд в Армению французскому армянину, члену бюро АРФД Мураду Папазяну. После недельного молчания в правительстве пояснили, что въезд Папазяну был запрещен, поскольку он организовал нападение на кортеж правительственной делегации во главе с премьер-министром Армении в Париже. Сам Мурад Папазян отверг это обвинение.