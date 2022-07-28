Армянская сторона начала работы по проектированию дороги в обход Лачина

Член администрации общины Севада Даниелян предполагает, что, вероятно, они ждали, пока жители села закончат уборку урожая, прежде чем приступить к работам.

«Пока ничего нет, потому что люди только начинают заниматься уборкой с полей, может быть, они ждали окончания всех сельскохозяйственных работ, чтобы потом заняться своими делами. Я не могу сказать, что именно они делали, то ли занимались съемкой, то ли измерениями, я в этом не специалист», - отметил Даниелян в беседе с Радио Азатутюн.

На заседании правительства Армении в конце июня было принято решение, согласно которому выделяются деньги на геодезические и картографические работы ряда дорог, в том числе на перестройку автодороги М-12 Корнидзор-Нагорный Карабах. Подготовкой проекта занимаются несколько компаний, в том числе институты «Чаннахагиц» и «Арцахчан».

Новая дорога, которая соединит Армению с Нагорным Карабахом и заменит Лачинский коридор, идет в Нагорный Карабах через села Тех и Корнидзор Сюникской области Армении, а также через села Хин Шен и Мец Шен Бердадзорского подрайона (Лачинский район).

На участках возле этих армянских сел турецкие и азербайджанские строители уже находятся на завершающей стадии строительства дороги, а армянская сторона только приступает к проектным работам.

«Они завершают укладку первого слоя асфальтового покрытия, остался четырехкилометровый участок, чтобы их вместе соединить», - отметил глава общины Хин Шен Самвел Саргсян.

По его словам, земляные работы завершены, но летом азербайджанская сторона вряд ли закончит асфальтирование.

Ранее председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что дорога будет готова в июле.

В официальных армянских кругах не говорят о сроках строительства новой дороги, которая заменит Лачинский коридор и соединит Армению с Нагорным Карабахом.

Азербайджанская сторона несколько месяцев назад завершила строительство моста под Корнидзором на реке Агавно, верхней частью которого должны пользоваться армяне, а нижней частью – азербайджанцы, которые передвигаются по Лачинскому району.