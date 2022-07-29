Мы должны активно обсуждать вариант отделения карабахского вопроса от армяно-азербайджанских отношений - секретарь Совбеза

Карабахский вопрос не является для Армении территориальным вопросом, в интервью «Арменпресс» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха. В одном из своих выступлений в Национальном собрании премьер-министр Пашинян отметил, что есть идея отделить нагорно-карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше», - отметил секретарь Совбеза.

На вопрос, означает ли это подписание мирного соглашения с Азербайджаном без окончательного решения нагорно-карабахского вопроса, Армен Григорян ответил: «Есть и такая идея. Но на данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле».

Он подчеркнул, что международная гарантия обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха – это присутствие миротворческих сил Российской Федерации, добавив, что нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но демилитаризация нагорно-карабахской проблемы является важной идеей.

Азербайджанская сторона и сразу после войны заявила, и сейчас продолжает настаивать, что нагорно-карабахского вопроса больше не существует.

А после первой двусторонней встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси официальный Ереван подтвердил, что политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта имеет важное значение на пути к достижению стабильного и прочного мира в регионе.

По словам Григоряна, в трехсторонней рабочей группе по вопросу коммуникаций есть прогресс

По словам Армена Григоряна, по большому счету, Армения движется в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном. По его словам, дорожная карта для реализации мирной повестки дня известна: «Работы по делимитации и повышению уровня безопасности границы с Азербайджаном, которые уже начались, и второе заседание Комиссии по делимитации и безопасности границ запланировано на вторую половину августа в Москве, открытие региональных коммуникаций».

Ереван заинтересован в открытии региональных коммуникаций, добавил Армен Григорян, отвечая на утверждения Баку, что армянская сторона затягивает решение ряда вопросов. Секретарь Совбеза также подчеркнул, что есть прогресс в трехсторонней рабочей группе по вопросу коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры России, Армении и Азербайджана.

На вопросы, «установление мира с Азербайджаном состоит из этих двух шагов? Что будет со статусом Карабаха?», секретарь Совбеза отметил так: «Нет, кульминацией упомянутой вами «дорожной карты» и мирной повестки дня является, конечно же, подписание мирного договора с Азербайджаном. Вы знаете, что Азербайджан представил по этому поводу пять пунктов, а Республика Армения заявила, что в них нет ничего неприемлемого».

Азербайджан уже сформировал рабочую группу по подготовке мирного договора, в то время как Армения пока не сделала шага в этом направлении, посетовал недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану»

В ответ на вопрос, признает ли Армения территориальную целостность Азербайджана и не имеет территориальных претензий, Григорян сказал: «Армения признает территориальную целостность Азербайджана хотя бы в силу того, что это часть нашего законодательства. Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году. И сегодня этот документ является частью законодательства как Армении, так и Азербайджана. Это нужно выразить и на двустороннем уровне. И, как мы сказали, в такой перспективе для нас нет ничего неприемлемого, и Армения, да, не имеет территориальных претензий к Азербайджану».

Если армянская сторона продолжит поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха, это может привести к новой конфронтации, заявил около месяца назад президент Азербайджана, утверждая, что есть устная договоренность не говорить о статусе, и призвав правительство Армении отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану.