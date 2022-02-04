Азербайджан начал строительство новой дороги, соединяющей Карабах с Арменией – главы общин Бердадзорского подрайона

«Работают уже восемь месяцев. Где вы, спите?» - сказал глава общины Хин Шен Самвел Саргсян.

Тема не из приятных для главы общины Хин Шен. «Я зол на весь мир», - заявил он.



Во-первых, это означает, что азербайджанская сторона спешит сделать Бердзор азербайджанским, через этот город проходит единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в течение трех лет должен быть утвержден проект строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора, и для защиты новой дороги там также должны быть размещены российские миротворцы. Новая дорога пройдет по территории сел Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха.

«Решили провести часть дороги по пашням людей, мы пожаловались нашему правительству, пришли остановили работы, нашли новые карты, по нашему требованию представили их, должны утвердить и привезти», - сказал Самвел Саргсян.

Глава села Мец Шен Давид Давтян также подтверждает, что азербайджанцы сейчас активно работают. «Давно начали работы, в какой-то момент остановили, не знаю, с чем было связано, больше месяца не проводили никаких работ, сейчас снова начали», - сказал он.

По его словам, маршрут новой дороги таков: чтобы из Еревана поехать в Карабах, объезжаешь участки Бердзора и Шуши, из села Тех в Сюнике едешь не в Бердзор , а в Корнидзор, въезжаешь в Арцах – через села Хин Шен, Мец Шен и через леса Ехцаоха и Лисагора въезжаешь в Степанакерт.

«Дорогу под Шуши тоже отдадим, через леса должна быть проложена новая дорога и выйти на Лисагор, затем она должна пройти через наши села и выйти на Корнидзор», - сказал Давид Давтян.

По первоначальной карте дорога должна была пройти прямо через села, но Давтян сказал, что они представили российской стороне свои возражения. «Планировалось снести половину села, включая 500-летнюю церковь. Мы предложили не заходить в село, а проложить дорогу ниже села. Мы вели переговоры с русскими. Русские сказали, что вынесут вопрос на обсуждение. Посмотрим, что удастся изменить», - сказал Давтян.

Если ширина нового коридора составит 5 километров, азербайджанцы должны уйти из окрестностей Хин Шена, предполагают жители. Житель села Карен Барсегян сказал, что, сидя у себя во дворе, видит азербайджанский флаг.

«Они сидят на высоте 200-300 метров над нашим домом, нашим селом, их флаг развевается, там находятся 30-40 человек. На данный момент мы полностью окружены», - отметил Барсегян.

Уже началось строительство моста через реку Акар и альтернативной дороги через Лачинский коридор. Несколько дней назад один из азербайджанских военных экспертов разместил на своем сайте в Интернете фотографию, на которой запечатлено строительство моста. Менее чем через месяц после подписания трехстороннего заявления президент Азербайджана уже заявлял, что они построят дорогу, заменяющую Лачинский коридор.



«Мы предлагаем построить новый коридор, разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь также указан срок – за три года, думаю, мы можем сделать это раньше. После уточнения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам», - заявил Алиев.

Азербайджан пока официально не сообщает, что то, что строится, строится на замену Лачинскому коридору. Российская сторона в лице пресс-секретаря министра иностранных дел не уточняет, что за строительство ведется. Сегодня Мария Захарова в ответ на вопрос журналиста о том, что в азербайджанских СМИ сообщается о строительстве нового коридора, заявила, что на данный момент у нее нет какой-либо информации по этому вопросу.

Аппарат президента и МИД Нагорного Карабаха не комментируют строительство, проводимое азербайджанской стороной. Министр градостроительства Карабаха Арам Саргсян сообщил, что они пока находятся на стадии консультаций, армянская сторона не приступила к каким-либо строительным работам.

В селах Бердадзорского района неспокойно, жителей совершенно не воодушевляет то, что дорога будет проходить через эти населенные пункты. Они говорят, что если Азербайджан сделает Бердзор азербайджанским и заселит его, то эти немногие оставшиеся армянские села опустеют, поскольку пастбища и пашни жителей села находятся в 100 метрах от Бердзора.

«Если они заселят этот город, они будут очень близко к нашему селу, жить у нас станет очень трудно», - сказал глава общины Мец Шен.

В этих селах Бердадзора сообщили, что участки дорог, проходящие через административную территорию общин Хин Шен и Мец Шен, также будут строиться азербайджанскими строителями. Глава общины Давид Давтян сообщил, что русские призвали их проявлять сдержанность.

«Они сказали, что «это гражданские, к войне они отношения не имеют, вы должны быть сдержанными, не вредить им, они тоже люди», они уже готовят людей, чтобы не было инцидентов», - сказал Давтян.