Правительство работает над налаживанием производства спутников в Армении

Спустя два месяца после запуска своего первого спутника в космос правительство Армении планирует наладить производство спутников в стране. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сегодня заявил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.

«Основная цель – иметь производство спутников в Армении, мы строим такие амбициозные планы и должны стремиться к этому. Насколько мы можем это сделать на данном этапе, какую часть здесь сможем сделать - сейчас проводятся оценочные работы, мы ведем переговоры с разными компаниями, мы видим, какие мощности есть в Армении, чтобы суметь их правильно использовать, - отметил министр, продолжив: - Потому что на самом деле в период Советского Союза у Армении были подобные возможности, и эти возможности, можно сказать, частично сохранились: у нас есть и кадры, и хорошие идеи, есть специалисты, знания которых можно очень хорошо использовать».

На вопрос, идет ли речь о спутниках связи, Хачатрян ответил отрицательно. «Нет, сразу скажу, что о спутниках связи в данный момент мы не говорим, наш спутник - это не спутник связи, это спутник дистанционного зондирования Земли, и мы также думаем о будущем, на данный момент мы думаем в направлении спутников дистанционного зондирования», - сказал министр.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с испанской Satlantis как основным партнером по производству спутников в Армении. В сотрудничестве именно с этой компанией правительство Армении в мае этого года запустило в космос спутник ArmSat-1.

Satlantis была основана в США в 2013 году, через год компания перенесла свою штаб-квартиру в Испанию.

«На данном этапе, да, мы начали работу с испанской компанией, также ведем переговоры и обсуждаем дальнейшее развитие с испанской компанией, но мы открыты для сотрудничества и с другими компаниями, то есть, мы очень хорошо изучаем рынок и находим на данный момент наиболее целесообразного партнера», - сказал министр.

Он затруднился сообщить информацию, связанную с финансовой стороной проекта: какие частные инвестиции задействованы в реализации этого производства? «Я не могу в данный момент сообщить. Мы обсуждаем разные модели, в том числе и сотрудничество между частным сектором и государством рассматривается как возможный вариант», - сказал Роберт Хачатрян.

Два месяца назад, объявив на заседании правительства, что Армения запустила в космос свой первый спутник, премьер-министр Никол Пашинян также сообщил, что в стране будут созданы центр управления спутниками и приемная станция.

«К концу 2023 года у нас должны быть созданы центр управления спутниками и приемная станция, работы уже ведутся, посредством наших партнеров, мы это заказали, уже начинается поставка оборудования, одновременно реализуются программы обучения, переподготовки специалистов, то есть, проводятся общие, комплексные работы», - сообщил Хачатрян.

О планах на будущее министр в данный момент не смог многого сообщить. «Просто скажу, что, да, мы стремимся продолжить эти программы», - сказал он.

Роберт Хачатрян сегодня также сообщил, что в ближайшие два года Армения запустит в космос свой второй спутник. «Второй тоже будет спутником, делающим снимки. Я не могу назвать сроки, но примерно в 2023-2024 году», - сказал министр высокотехнологичной промышленности.