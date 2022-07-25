Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Правительство работает над налаживанием производства спутников в Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян

Спустя два месяца после запуска своего первого спутника в космос правительство Армении планирует наладить производство спутников в стране.

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.

Министр уточнил, что в этом направлении ведется работа с ведущими зарубежными компаниями.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG