Правительство работает над налаживанием производства спутников в Армении

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.
Министр уточнил, что в этом направлении ведется работа с ведущими зарубежными компаниями.
Спустя два месяца после запуска своего первого спутника в космос правительство Армении планирует наладить производство спутников в стране.
Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян.
Министр уточнил, что в этом направлении ведется работа с ведущими зарубежными компаниями.
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