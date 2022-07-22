Армения намерена закупить у Индии военные беспилотники и другое вооружение – индийская пресса

Ереван намерен закупить у Дели военные беспилотники и другое вооружение, и с этой целью в прошлом месяце в Индию отправилась делегация Минобороны Армении со списком закупаемого оружия.

Об этом пишет индийское издание DNA India, которое является одним из крупнейших англоязычных периодических изданий торгово-экономического центра Индии города Мумбаи.

Издание не сообщает, о каких именно беспилотниках, о каком еще вооружении и на какую сумму идет речь. О том, были ли подписаны какие-либо контракты, DNA India также не пишет.

Например, Индия уже давно работает над созданием боевых беспилотников и средств борьбы с ними. С этой целью индийские компании в последние годы сотрудничают в особенности с Израилем. В 2019 году была основана израильско-индийская компания Adani Defense & Aerospace.

DnaIndia приводит слова армянского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, о том, что недавняя карабахская война заставила Ереван пересмотреть свои военные потребности. Издание отмечает, что война показала, насколько бесполезна российская военная техника против турецкого оружия, особенно беспилотников Bayraktar.

Радио Азатутюн обратилось в военное ведомство Армении, чтобы получить ответы на вышеуказанные вопросы. В ведомстве пока не ответили.

Говорить о военном сотрудничестве в армяно-индийских отношениях, заметно активизировавшихся после 44-дневной войны, публично стали в этом месяце. В начале июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял в Ереване секретаря западного направления МИД Индии Санджая Вермана, который заявил в Ереване, что стороны настроены на долгосрочное сотрудничество в сфере обороны.

«Мы начали искать конкретные пути сотрудничества в сфере обороны. Мы ищем пути долгосрочного сотрудничества в этой сфере. Мы начали процесс определения продуктов, секторов и подсекторов в сфере торговли и экономики, где мы можем двигаться вперед. Не хватает двусторонних инвестиций. Моя обязанность, обязанность нашего правительства - поощрять индийскую промышленность и бизнесменов к инвестированию в Армению, потому что возможности и потенциал велики», - сказал Санджай Верман.

Индийский чиновник не уточнил, о каком конкретно сотрудничестве в военной сфере идет речь. Армянская сторона также воздержалась от пояснений.

Перед войной с Азербайджаном, в марте 2020 года, индийская пресса писала, что правительство Армении из военно-промышленных компаний России, Польши и Индии выбрало последних, и Дели должен поставить Еревану четыре новейших радара Swathi для определения направления артиллерийских снарядов и различных ракет радиусом действия 50 км и общей стоимостью 40 млн долларов США, которые впервые были поставлены индийской армии в 2018 году.

Хотя официальные источники до сих пор молчат о том, закупила ли Армения эти радары, однако DnaIndia написала, что эта сделка состоялась.

Менее чем за год министры иностранных дел Армении и Индии встречались уже трижды. Одна из встреч состоялась в октябре прошлого года в рамках беспрецедентного в истории двух государств визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Ереван. Последняя встреча прошла в апреле этого года, когда Мирзоян находился с трехдневным рабочим визитом в Индии, в ходе которого его также принял руководитель страны, премьер-министр Нарендра Моди.