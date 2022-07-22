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Армения

Армения намерена закупить у Индии военные беспилотники и другое вооружение – индийская пресса

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив).

Ереван намерен закупить у Дели военные беспилотники и другое вооружение, и с этой целью в прошлом месяце в Индию отправилась делегация Минобороны Армении со списком закупаемого оружия.

Об этом пишет индийское издание DNA India, которое является одним из крупнейших англоязычных периодических изданий торгово-экономического центра Индии города Мумбаи.

Издание не сообщает, о каких именно беспилотниках, о каком еще вооружении и на какую сумму идет речь. О том, были ли подписаны какие-либо контракты, DNA India также не сообщает.

Вместе с тем, издание приводит слова армянского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, о том, что недавняя карабахская война заставила Ереван пересмотреть свои военные потребности.

Газета отмечает, что война показала, насколько бесполезна российская военная техника против турецкого оружия, особенно беспилотников Bayraktar.

Редакция Радио Азатутюн обратилась в военное ведомство Армении за комментарием по вышеуказанной публикации, но ответа пока не получила.

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