Ереван и Дели «начали искать пути конкретного и долгосрочного сотрудничества» в военной сфере

При этом, как было заявлено сегодня на встрече высокопоставленных представителей Армении и Индии в Ереване, стороны настроены на конкретное и долгосрочное сотрудничество в сфере обороны.

Утром министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял секретаря западного направления МИД Индии Санджая Вермана, прибывшего в Ереван для участия в очередном заседании армяно-индийской межправительственной комиссии.

«Мы начали искать конкретные пути сотрудничества в сфере обороны. Мы ищем пути долгосрочного сотрудничества в этой сфере. Мы начали процесс определения продуктов, секторов и подсекторов в сфере торговли и экономики, где мы можем двигаться вперед. Не хватает двусторонних инвестиций. Моя обязанность, обязанность нашего правительства - поощрять индийскую промышленность и бизнесменов к инвестированию в Армению, потому что возможности и потенциал велики», - сказал Санджай Верман.

Министр Мирзоян напомнил, что за период менее года министры иностранных дел Армении и Индии встречались трижды, одна из встреч состоялась в октябре прошлого года в ходе беспрецедентного в истории двух государств визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Ереван. Мирзоян охарактеризовал этот визит как «очень важный» и сказал, что именно тогда была разработана «амбициозная дорожная карта» двустороннего сотрудничества, которая претворяется в жизнь.

«Нам предстоит работа по развитию нашего сотрудничества в сферах информационных технологий и коммуникаций, фармацевтики, науки и образования. Отмечу также, что оборонная и военно-техническая сферы, сельское хозяйство, транспорт, гражданская авиация, туризм, здравоохранение имеют большой потенциал и являются чрезвычайно перспективными для наших двух стран. Постоянные обсуждения, ведущиеся по этим направлениям, перерастут в практические договоренности и новые возможности для наших правительств и предпринимателей», - сказал глава МИД Армении.