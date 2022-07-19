«Умирают во время судебных заседаний, а вы молчите» - акция протеста перед офисом ООН и зданием правительства

Сегодня оппозиция организовала акцию протеста перед офисом ООН в Ереване. Участники акции требовали от международной структуры отреагировать на проблемные явления, происходящие с их сторонниками в пенитенциарных учреждениях и судебной системе.

«Умирают во время судебных заседаний, в прямом эфире, а вы молчите», - выкрикивали они.

Активистов оппозиции особенно возмутила смерть продюсера Армена Григоряна во время судебного заседания четыре дня назад. В тот день суд должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения для Армена Григоряна, обвиняемого в возбуждении национальной, расовой или религиозной розни, он находился под арестом уже около двух месяцев.

Адвокаты отказываются комментировать вопрос о том, обращались ли они в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с проблемами со здоровьем у Григоряна.

Оппозиционеры, вышедшие сегодня на акцию протеста, в своих выступлениях, тем не менее, поднимали вопрос о том, что не только Григорян, но и другие их соратники, находящиеся в местах заключения, имея проблемы со здоровьем, продолжают находиться за решеткой.

«Если бы Армения была нормальной демократической страной, где человеческая жизнь является абсолютной ценностью… после этого случая мы должны были бы услышать заявления и увидеть действенные шаги со стороны международного сообщества, чего мы не видим и не увидим», - заявили участники акции.

«Это ваша демократия? Использование ареста в качестве меры пресечения – это яркий пример репрессий, и это делается для того, чтобы репрессии продолжились», - заявили они.

По инициативе парламентской оппозиции вышедшие на улицу участники акции с плакатами в руках прошли маршем от офиса ООН к зданию правительства. Они призывали освободить их соратников, которых называли политзаключенными, вместо этого требовали ареста премьер-министра Никола Пашинина. Уже возле здания правительства протестующие вылили на землю красную краску как символ крови.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян у здания правительства еще раз разъяснил цель сегодняшней акции протеста: «Чтобы эта авторитетная международная организация наконец-то выразила свою четкую позицию относительно политических преследований в Армении».

Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» в целом отказываются отвечать на критику, высказанную оппозицией в ходе акций протеста. Однако член парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, провластный депутат Арпи Давоян отреагировала на формулировку «политзаключенные».

«Отвечаю однозначно: после 2018 года в Армении нет политзаключенных, и если кто-то находится под арестом или против него возбуждено какое-либо уголовное дело, то указанные вами конкретные лица по своему усмотрению квалифицируют это как политическое преследование», - заявила она.