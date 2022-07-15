Продюсер Армен Григорян скоропостижно скончался во время судебного заседания

Сегодня во время судебного заседания потерял сознание и скоропостижно скончался находившийся под арестом бывший член команды КВН, продюсер Армен Григорян.

Судебные приставы и участники судебного заседания попытались оказать ему первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи подтвердила факт скоропостижной кончины Григоряна, сказала директор службы «Скорой помощи» Тагуи Степанян.

«К нам поступил вызов из суда, связанный с обмороком, заранее не сказали, что больной потерял сознание. Наша машина выехала, прибыла на место вовремя, через 9 минут, и оказалось, что из-за потери сознания состояние было довольно тяжелым, были проведены реанимационные мероприятия, но они оказались безрезультатными», - рассказала Степанян.

Что стало причиной смерти 57-летнего Григоряна, пока неизвестно. По словам Тагуи Степанян, причину смерти установит судмедэкспертиза.

«Мы можем только предполагать, но это неправильно, обязательно специалист должен сказать, в чем была проблема, что наступила внезапная смерть», - сказала она.

Были ли у Григоряна проблемы со здоровьем или нет, сегодня выяснить у его адвокатов не удалось, они от комментариев отказались.

Сегодня суд должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения в отношении Армена Григоряна, он находится под стражей около двух месяцев.

Григорян обвинялся по уголовному делу, возбужденному по факту публичного унижения национального достоинства.

Ранее Служба национальной безопасности опубликовала видео, утверждая, что Григорян публично унизил национальное достоинство жителей Ширака и Араратской долины.

К случаю смерти Григоряна обратилась омбудсмен Кристине Григорян. Она написала: «Крайне недопустимо и тревожно, что в условиях предварительного заключения не гарантируется право лица на охрану здоровья в местах содержания, должным образом не выявляются и не решаются проблемы со здоровьем, что приводит к подобным трагическим последствиям».

Омбудсмен также сообщила, что потребовала у прокуратуры и Министерства юстиции разъяснений относительно диагностированных у Армена Григоряна заболеваний, принятых мер с целью их лечения и других возможных обстоятельств, приведших к его смерти.

«Я буду последовательна в привлечении виновных к ответственности. Выражаю соболезнования семье и друзьям г-на Григоряна», - написала Кристине Григорян на своей странице в Facebook.

К этому случаю обратились и правозащитники, раскритиковав не только обстоятельства содержания Армена Григоряна под арестом, но и условия содержания в пенитенциарных учреждениях.

Отметим, что Армен Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992-го и 1994 годов.