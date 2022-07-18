На горе Атис продолжается строительство статуи Иисуса

«Это говорит о вседозволенности и несоблюдении законов», - заявил Гарегин Мискарян, инициировавший петицию против строительства статуи Христа, комментируя продолжающиеся строительные работы на горе Атис.

«До сих пор нет никакой реакции со стороны правоохранительных органов - ни со стороны полиции, ни со стороны прокуратуры, ни со стороны СНБ», - сказал Мискарян.

Несмотря на заявления о том, что строительство на горе Атис приостановлено, сегодня строительные работы на склоне горы продолжаются. Видеокамера Радио Азатутюн зафиксировала работу техники.

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян с большой помпой объявил о начале возведения статуи Иисуса Христа на вершине горы десять дней назад. Однако после этого сначала Министерство образования, науки, культуры и спорта, а затем и Министерство окружающей среды заявили, что строительные работы остановлены до получения соответствующих разрешений.

Минкульт сообщил, что у подножья горы в общей сложности насчитывается около 20 памятников разных эпох, зарегистрированных в государственном реестре истории и культуры, а на вершине, по предварительным данным, находится городище-крепость бронзово-железного века.

Фонд Гагика Царукяна также сообщил, что строительство монументальной статуи «начнется только после положительных заключений соответствующих органов, сейчас ведутся работы по прокладке дорог, линий электро-, газо- и водоснабжения».

Мы позвонили в Минкультуры узнать, не видят ли они проблемы в этих непрекращающихся работах. Там ответили лишь, что дороги ровняют, а стоянка-крепость бронзово-железного века находится на вершине горы, она не повреждается.

Гарегин Мискарян и группа других граждан, начавшие сбор подписей против установки статуи Христа, два дня назад также провели акцию протеста на вершине Атиса. «Мы обязаны добиться успеха», - подчеркнул Гарегин Мискарян.

«Я считаю, что это государство - это наше государство, это государство народа, это не государство управленцев, и мы как общество обязаны быть последовательными и соблюдать законы, это наш долг, законы должны быть обязательными для всех», - сказал Мискарян.