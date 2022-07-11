В Армении началось строительство статуи Иисуса Христа

Как обещает инициатор проекта, лидер партии «Процветающая Армения», бизнесмен Гагик Царукян, 77-метровтый памятник, расположенный на вершине горы (2528 метров над уровнем моря), можно будет увидеть практически из любого уголка Армении.

По замыслу авторов проекта, к строению, состоящему из 33-метровой статуи, размещенной на 44-метровом постаменте, можно будет подъехать по канатной дороге.

О своем намерении возвести в Армении статую Иисуса Христа Гагик Царукян заявил еще в начале года. Тогда же был объявлен конкурс, в результате которого был выбран нынешний проект.

«Днем здесь будет собираться электричество, статуя будет покрыта фосфором, что позволит ей ночью излучать свет», - сказал Царукян.

Статуи Спасителя установлены более чем в 20 странах мира. В Армении уверяют, что местный «мега-Иисус» будет выгодно отличаться от других подобных статуй.

«Большинство из статуй Иисуса построены из бетона, а наш будет не из бетона. Он будет самым красивым, а ночью будет сам светиться», - подчеркнул Гагик Царукян.

По его словам, рядом будет построен музей. «Должен быть музей, посвященный Христу, истории, Его приходу в мир, Его вознесению, все там должно быть», - отметил Царукян.

На последнем заседании правительства на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил инициативу по возведению статуи Иисуса Христа в Армении, так как он считает, что статуя Иисуса Христа повысит туристический интерес к стране.

В торжественной церемонии начала строительства памятника 9 июля принял участие также министр экономики Армении Ваан Керобян. Он пообещал содействие со стороны правительства.

«Это действительно масштабный, пожалуй, самый масштабный туристический проект в Армении, и естественно, как и в случае с другими инвестициями, в данном случае мы готовы делать все возможное, чтобы проект был реализован как можно быстрее и без помех», — заявил министр.

Мать Гагика Царукяна, Роза Царукян, в основание будущего памятника торжественно опустила капсулу с копией документа о начале строительства, подписанного Царукяном, Керобяном, а также генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН, со словами «С помощью Господа».

Тем не менее, Армянская Апостольская Церковь и Высший духовный совет изначально были против данного проекта. Руководитель информационного центра в Первопрестольном Св. Эчмиадзине, отец Есаи Артенян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что позиция церкви не изменилась. По мнению церкви, возведение статуи Христа не соответствует многовековой традиции поклонения Армянской Апостольской Церкви, которая приемлет барельеф, но не статую.

Президент Армянской ассоциации профессиональных гидов Яша Соломонян также высказался против данной статуи. «Существование статуи [Христа] вообще неприемлемо для меня как для специалиста и гражданина», — отметил он.

По словам Соломоняна, он отвергает проект статуи, в первую очередь, потому, что он противоречит традициям Армянской церкви, но есть и другие причины. «Потоки [людей], которые последуют за строительством, определенно нанесут ущерб экосистеме Атиса. Я уже не говорю об исторической и археологической ценности Атиса», - отметил он.

По словам Соломоняна, в районе горы Атис есть древние исторические слои, часть которых еще даже не изучена. Соломонян уверен, что из-за данного проекта Атис, который является активным местом для пеших походов в любое время года, исчезнет с карты путешественников, при этом не привлекая новых туристов.

«Любой турист едет в страну, чтобы увидеть что-то особенное в плане религии и культуры этой страны, а не для того, чтобы увидеть копию статуи в Рио-де-Жанейро», — подчеркнул он.

Поскольку Арис является вулканической вершиной, многие также задаются вопросом о том, насколько безопасно устанавливать на горе 77-метровый памятник. По словам профессора кафедры геологии Ереванского государственного университета Саркиса Айрояна, на Атисе много базальтов, и поэтому он считается прочным фундаментом, но требует точной проектной работы.

«Необходимо произвести расчеты, там достаточно высоко, и это уже не связано с геологией, это связано с правильными расчетами строителей-конструкторов», - подчеркнул Айроян.

По мнению профессора, также необходимо провести расчеты того, выдержит ли строение мощные ветры, дующие с Гегамских гор. В целом же, Айроян не видит проблем с инженерно-геологической точки зрения, поскольку Атис является потухшим вулканом.

Авторы проекта строительства статуи Иисуса Христа и прилегающего комплекса намерены полностью завершить строительство через 3 года.