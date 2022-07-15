Второе заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы запланировано на следующий месяц - Алиев

Завтра в Тбилиси состоится первая двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Информацию распространил официальный Ереван, не сообщив дополнительных подробностей о повестке дня и содержании встречи.

Сегодня президент Азербайджана также говорил о завтрашней встрече министров, выразив надежду, что она будет результативной. По словам Ильхама Алиева, вопросы, которые будут обсуждаться, находятся на столе, и хорошим результатом этой встречи может стать формирование армянской стороной своей рабочей группы.

«Азербайджан уже сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией. Между тем, с армянской стороны такой шаг пока не сделан», - посетовал Алиев на заседании кабинета министров.

В то же время глава Азербайджана заявил, что второе заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы запланировано на следующий месяц. Пока армянская сторона ничего не сообщила о встрече сформированных в мае армянской и азербайджанской комиссий под председательством вице-премьеров. Ильхам Алиев сказал, что заседание будет посвящено обсуждению практических вопросов.

«Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация - это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, можно считать его успешным развитием», - подчеркнул Алиев.

Он заявил, что первое заседание комиссии по делимитации границы было проведено по инициативе Баку, поскольку, по его словам, Азербайджан стремился к скорейшему принятию мер по делимитации границ, а армянская сторона не была так склонна к этому.

В конце мая на армяно-азербайджанской границе встретились вице-премьеры двух стран Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, возглавляющие армянскую и азербайджанскую комиссии. А договоренность о создании двусторонней комиссии была достигнута до этого лидерами Армении и Азербайджана еще в мае в ходе встречи, состоявшейся в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета.

Глава Азербайджана отметил, что хотя за первые шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет. Алиев заявил, что спустя год и 8 месяцев Армения все еще не выполнила взятые на себя обязательства, в частности, он посетовал на то, что армянские войска пока находятся в Нагорном Карабахе. Более того, Алиев заявил, что высокопоставленный сотрудник Минобороны России во время визита в Баку пообещал, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха, но это обещание не было выполнено.

На этом сетования лидера Азербайджана не закончились. Он сказал, что армянская сторона ничего не предприняла для обеспечения связи между Азербайджаном и Нахичеваном, в то время как Азербайджан гарантирует связь между Арменией и Карабахом по Лачинской дороге.

Эти заявления Алиева и информация о завтрашней встрече министров иностранных дел последовали за визитом спецпредставителя Евросоюза в Ереван и Баку. Тойво Клаар в Ереване встретился с премьер-министром Армении и секретарем Совета безопасности, обсудив Брюссельские договоренности, а сегодня уже в Баку его принял президент Азербайджана.

Согласно официальному сообщению, стороны обсудили вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поговорили о подписании мирного соглашения, открытии коммуникаций и проблеме разминирования, а также о проблеме без вести пропавших граждан во время Первой карабахской войны. Президент Азербайджана подчеркнул важность реализации достигнутых на брюссельской встрече договоренностей и выполнения обязательств, взятых Арменией по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.