Все члены фракции «Айастан» и большинство членов фракции «Честь имею» оказались перед угрозой потери мандата

Все члены крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Айастан» и большинство членов оппозиционной фракции «Честь имею» оказались перед угрозой потери мандата.

Совет Национального собрания рассмотрит вопрос обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу прекращения полномочий оппозиционных депутатов, по всей вероятности, через два дня, 14 июля. Во всяком случае, так оппозиционным депутатам сказали в НС.

В парламенте Радио Азатутюн предоставили имена депутатов, по неуважительной причине отсутствовавших во время голосования и регистрации на заседаниях до 1 июля. В списке из 33 человек исключительно оппозиционеры: 29 – из фракции «Айастан», то есть все без исключения депутаты этой фракции, и 4 -из фракции «Честь имею».

В списке отсутствуют имена Мартуна Григоряна, ставшего депутатом вместо недавно сложившего мандат Артура Ванецяна, и главы Комиссии по защите прав человека Тагуи Товмасян. Почему ее имя в списке отсутствует, ведь она тоже в условиях бойкота оппозиции не приходила в парламент? Выяснить это не удалось, телефон Товмасян был недоступен.

Председатель Национального собрания созывает заседание Совета НС по вопросу обращения в Конституционный суд с целью прекращения полномочий депутата, если он отсутствовал по неуважительной причине минимум на половине голосований в течение полугода. Созыв Совета НС обязателен, а решение о том, обращаться в КС или нет, принимает Совет.

Представители правящей фракции, имеющие в составе Совета НС большинство, не раскрывают, склоняются ли они к тому, чтобы обратиться в КС или нет. Окончательное решение в вопросе лишения мандатов принадлежит Конституционному суду.

Входящий в состав Совета вице-спикер НС Рубен Рубинян в эфире Азатутюн ТВ отказался высказать свое мнение о том, стоит ли лишать оппозиционных депутатов мандатов. «Я выскажу свою точку зрения, когда мы примем или не примем соответствующее решение», - сказал он.

Ранее оппозиционеры по решению правящей фракции «Гражданский договор» были лишены должностей вице-спикера НС и председателя комиссии. А какое решение в правящей фракции приняли в этом случае? По словам секретаря правящей фракции Артура Ованнисяна, обсуждения продолжаются. Перед заседанием, по его словам, фракция донесет свою позицию до Совета.

«В любом случае у нас принимается коллегиальное решение, по сути, решение Совета тождественно решению фракции в данном случае, и да, вы правы, большинство, по сути, это депутаты фракции «Гражданский договор». Есть и еще одна особенность, что оппозиция фактически вновь не будет участвовать в заседании Совета. То есть, общественность будет проинформирована о решении в день заседания Совета», - сказал Ованнисян.

Сегодня спикер парламента назвал «приятным» процесс лишения оппозиционных депутатов мандатов. Он первым заговорил о такой возможности, когда бойкотирующие работу парламента фракции «Айастан» и «Честь имею» на улицах потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Однако, в отличие от вопроса о снятии оппозиционеров с занимаемых ими постов, власти не спешат конкретизировать свою позицию. Как сказал Ованнисян, любое решение они обоснуют, в его основе будет лежать имидж демократического государства. Власть ничуть не беспокоит тот факт, что ранее не было прецедента лишения депутата мандата на основании неявок, а оппозиционеры называют этот процесс политическим преследованием.

«Любое решение будет исходить из имиджа нашего демократического государства, а также, конечно, из тех процессов, что депутаты, получившие мандаты, должны наконец оправдывать свои мандаты и не обманывать своих избирателей. Мы видим, что депутаты от оппозиции все еще продолжают говорить о том, что не будут приходить на заседания НС вплоть до сентября. И, по сути, даже если в данный момент будет принято решение не направлять этот вопрос в Конституционный суд, то это не означает, что мы просто закрыли этот вопрос, возможно, мы вернемся к нему чуть позже, учитывая поведение оппозиционных депутатов», - сказал Артур Ованнисян.

Если на заседании Совета НС решение не принимается, вопрос не закрывается. Как минимум 22 депутата еще могут собраться в течение месяца и обратиться в Конституционный суд с вопросом о прекращении полномочий коллеги. Вероятно, Ованнисян имел в виду именно этот сценарий.

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, имя которого также числится в списке депутатов, отсутствовавших на заседаниях парламента по неуважительной причине, заявил, что мандат им дал народ, а процесс лишения мандата называть преследованием, по его мнению, даже слишком мягко.

«Мандат был дан нам армянским народом, и «Гражданский договор» вообще не представляет никакой важности, и в данном случае не представляет никакой важности, чтобы забирать мандат, данный народом. Для меня важнее, чтобы в глазах граждан, которые нас избрали, а также граждан, которые нас не избрали, мы делали эффективное и патриотичное дело. Какой процесс начнет или не начнет «Гражданский договор», меня, честно говоря, мало интересует, они продолжают укреплять свой стиль работы в качестве «бастиона» демократии», - отметил Мамиджанян.

Он заявил, что не намерен участвовать в инициированном властью «политическом фарсе». Вопрос об отсутствии каждого депутата обсуждается в Совете отдельно. Мамиджанян сказал, что они не обсуждали с другими оппозиционерами вопрос о том, все ли они не будут участвовать в заседании Совета. В случае их неучастия обсуждение вопроса на заседании Совета откладывается на неделю и будет уже обсуждаться вне зависимости от их присутствия.