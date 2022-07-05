Мы обсуждаем возможность увеличения полномочий оппозиции и президента в Конституции - Давид Акопян

В своем поздравительном послании по случаю Дня Конституции премьер-министр Никол Пашинян выразил убежденность, что парламентская система правления должна быть сохранена.

Судя по всему, имея в виду требование его отставки со стороны представителей Вооруженных сил, которое Пашинян назвал попыткой военного переворота, премьер-министр сегодня подчеркнул, что события 2021 года доказали, что эта система «обеспечивает более эффективные механизмы управления кризисами, вовлечения и решающего участия народа в политических дебатах».

В то же время Пашинян напомнил, что был сформирован Совет по конституционным реформам, который до конца года должен представить проект концепции. Совет также избрал профессиональную комиссию, координатор которой, юрист Давид Акопян также выступает за сохранение парламентской системы.

«Я провел предварительные обсуждения с членами совета, а также с отдельными членами комиссии, и также могу констатировать, что превалирующий подход заключается в сохранении парламентской формы правления», - сказал он.

Никол Пашинян, еще будучи оппозиционером, неоднократно критиковал действующую Конституцию, называя ее суперпремьерской, костюмом, сшитым для Сержа Саргсяна, призванным служить воспроизведению его власти. Давид Акопян сказал, что на повестке дня комиссии стоит уравновешивание ветвей власти за счет увеличения полномочий оппозиции и президента.

Он отметил, что недавно много обсуждались и критиковались выборы в парламенте, когда кандидаты были избраны на должности только голосами правящей фракции.

«Возможно, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы у правящего большинства было столько голосов, чтобы оно не могло единолично, без привлечения оппозиции участвовать в формировании других ветвей власти или производить назначения. Естественно, у нас есть проблема уравновешивания, и одна из основных целей, над которой работает комиссия, это в определенном смысле восстановление этого баланса между ветвями власти», - добавил юрист.

Однако парламентская оппозиция не только бойкотирует заседания Национального собрания, но и отказалась от мест, предоставленных фракциям «Айастан» и «Честь имею» в Совете по конституционным реформам.

Тем не менее, Давид Акопян постарается в ближайшее время организовать встречу с оппозицией.

«Оппозиция сформировала следственную комиссию, потому что имела такое право, набрав одну четвертую голосов, но в Конституции сказано, что численность должна быть утверждена решением Национального собрания, то есть большинством, и их следственная комиссия, по сути… Это в их интересах, а нам, например, нужно исправить такие вопросы, чтобы рычаги, данные меньшинству, стали реальными и осуществимыми. И мы хотим выслушать их, например, они вроде бы много жаловались на то, что расследование 44-дневной войны должна проводить Комиссия по вопросам обороны и безопасности, то есть, есть вопросы, и, может быть, механизм этих следственных комиссий будет изменен в Конституции. Мы хотим выслушать их, и, конечно, мы будем еще пытаться», - сказал он.

Президент Армен Саркисян подал в отставку, мотивировав это тем, что президент не обладает по Конституции достаточными полномочиями.

«Президент должен иметь возможность производить прямые назначения или представлять свой вариант, например судей Конституционного суда, мы рассматриваем также для президента, почему бы и нет, право вето, то есть, чтобы он имел возможность не только направить закон в Конституционный суд или высказать возражения, если посчитает, например, что что-то противоречит Конституции... но и по другим соображениям - политическим, поскольку он руководствуется общегосударственными, общенациональными интересами, и если он сочтет, что в данном законе есть подобная проблема, то отправит его обратно в парламент», - сказал Давид Акопян.

Действующий президент Ваагн Хачатрян, вступая в эту должность, не согласился с уходящим президентом Арменом Саркисяном в том, что у президента нет сдерживающих полномочий, что это парламентское государство только по форме, а не по содержанию.

В сегодняшнем послании президент подчеркнул, что Конституция обеспечивает гармоничные отношения между гражданами и государственными структурами, различными государственными органами, тремя ветвями власти.

По случаю Дня Конституции в администрации президента сегодня были присвоены высокие звания. 31-летнему председателю Следственного комитета Аргишти Кярамяну присвоено звание государственного советника юстиции третьего класса. Заместителю директора Службы национальной безопасности Самвелу Айрапетяну и первому заместителю начальника Полиции Араму Ованнисяну, координировавшему действия полиции в дни акций протеста оппозиции, присвоено звание генерал-майора.