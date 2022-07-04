Оппозиция требует от посла ЕС не молчать об «антидемократических действиях» власти

Сторонники оппозиции, требующей смещения действующей власти, сегодня снова вышли на улицы столицы. Протестующие от здания парламента пришли шествием к офису Евросоюза, потребовав от посла ЕС Андреа Викторин не молчать об «антидемократических действиях» власти.

Демонстранты пришли к посольству ЕС, держа плакат, на котором была воспроизведена совместная фотография посла и уже бывшего исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета (ВСС) Гагика Джангиряна, сделанная во время одного из мероприятий.

Оппозиционеры выразили свое возмущение тем, что посол Викторин до сегодняшнего дня не выразила позиции по поводу скандальной аудиозаписи, на которой Джангирян убеждал своего предшественника Рубена Вардазаряна уйти в отставку в обмен на обещание освободить его от уголовного преследования.

«Этот человек почти полтора года был реализатором всех судебных реформ, лицом, стоящим за всеми арестами. Неужели послу ЕС нечего сказать? Не хочет ли она сказать, так ли она представляла себе реформы? Потому что в противном случае она в равной степени разделяет все действия Гагика Джангиряна», - заявил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

В своем выступлении Вардеванян отметил, что посол ЕС не выражает позицию относительно беззаконий и отступления от демократии внутри Армении. Хотя в прошлом году при посредничестве Евросоюза были репатриированы 10 армянских военнопленных, депутат, однако, считает, что Евросоюз и на эту проблему не отреагировал должным образом.

«У нас до сих пор есть военнопленные в Азербайджане, которые подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению. Для Европы эта страна является демократической или нет? Мы хотим понять, демократия, которую они представляют, заключается в том, что какой-то Азербайджан может удерживать армянских военнопленных и не нести за это никакой ответственности, даже не будет никаких формальных санкций?» - подчеркнул Вардеванян.

Во время акции протеста с речью выступил и депутат той же фракции, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян: «Они закрывают глаза на все беззакония, политические преследования, нападки на суды, на позорную практику ежеминутного изменения законов волею одного человека, с которой мы столкнулись в последние годы».

Это не первая акция оппозиции, проведенная перед посольством ЕС. Месяц назад во время аналогичной акции протеста на том же месте мы спросили Арама Вардеваняна, почему подобные акции не проводятся перед посольствами других стран, например, России. Депутат ответил, что все это будет представлено в письменном виде всем представителям международного сообщества, но также добавил, что Запад считает Армению демократической страной, а от России он подобных заявлений не слышал.

Никто из офиса Евросоюза сегодня не вышел, чтобы выслушать протестующих, а посол ранее, говоря об акциях протеста и действиях полиции во время этих акций, заявила, что необходимо провести расследование, чтобы выяснить, были ли случаи несоразмерного применения силы.

Оппозиция, требующая отставки действующей власти, после разблокирования площади Франции в Ереване несколько недель назад теперь реже проводит шествия, вместо этого созывает раз в неделю митинг.