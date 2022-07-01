Сагателян считает отстранение его и Ваге Акопяна от занимаемых должностей политическим преследованием

Ишхан Сагателян считает его отстранение от должности вице-спикера НС, а его коллеги Ваге Акопяна - от должности председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам политическим преследованием, а обоснования властей смехотворными.

«Перед тем, как прийти сюда, я видел текст обоснования, который был зачитан в Национальном собрании. У меня сложилось впечатление, что в прокуратуре, в каком-то следственном органе за это время подготовили текст о лишении меня неприкосновенности, потом внесли туда эти обоснования, или что я был в зале суда. Это исключительно политическое преследование», - сказал Сагателян.

Оппозиционный депутат не согласен с тем, что он как вице-спикер НС не обеспечил в парламенте солидарность и распространял риторику ненависти. Сагателян возражает, что риторику ненависти распространяет именно правящая сила.

«Риторику ненависти воплощают Никол Пашинян и его команда. Вспомните, этот человек сказал: лапки оппозиции отрежу, челюсть сломаю, уложу на асфальт. Он проводил предвыборную кампанию с молотком в руке», - подчеркнул Ишхан Сагателян.

Во время заседания по его отстранению от должности Сагателян находился в студии Азатутюн ТВ. Узнав о своем смещении с должности вице-спикера парламента, он сообщил, что фракция «Айастан» добровольно откажется от всех остальных должностей, занимаемых в Национальном собрании.

В то же время уже бывший вице-спикер НС подчеркнул, что вопрос об отказе от депутатских мандатов они не обсуждают. «Потому что мы сказали, что сохраним этот мандат до тех пор, пока он служит гражданам Республики Армения. Если в один прекрасный день мы поймем, что он больше не служит этой цели или неэффективен, сохранение этого мандата никогда не будет самоцелью», - сказал оппозиционер.

В то время, как в Национальном собрании обсуждался вопрос об отстранении оппозиционеров от должностей, сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента, чтобы выразить свой протест против действий власти. Они заявили, что собрались не ради инициативы власти, а для того, чтобы зафиксировать, что у них, у страны и у власти разные повестки дня.