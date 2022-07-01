«Все дарим им» - Сагателян анонсирует отказ оппозиции от всех административных должностей в парламенте

Об депутата представляют фракцию «Айастан». Как заявляют провластные депутаты, законопроект, лишающий их полномочия, вытекает из требований регламента, а причиной называется то, что они не выполняют свои обязанности.
Отметим, что на протяжении нескольких недель представители фракции «Айастан», а также другой оппозиционной фракции «Честь имею» были активно вовлечены в уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, при этом Ишхан Сагателян вел почти все митинги и другие значимые акции протеста оппозиции.
Между тем, в беседе с Радио Азатутюн сегодня Сагателян заявил, что оппозиция уступит все административные должности в парламенте – посты председателей и заместителей председателя комиссий, которые закреплены за ней по закону.
«Все дарим им, пусть делают, что хотят», - заявил оппозиционер.
Как ожидается, на созванном сегодня внеочередном заседании парламента имеющая большинство в парламенте фракция «Гражданский договор» освободит от занимаемых должностей Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна.
Спикер парламента Ален Симонян накануне, однако, не исключил, что, если оппозиция выдвинет новых кандидатов на вакантные места, то они могут быть избраны.
В беседе с Радио Азатутюн Ишхан Сагателян по этому поводу сказал следующее: «Мы считали это настолько второстепенным вопросом, что до сих пор у нас не было его обсуждения на уровне всей фракции. Но, естественно, мы не будем выдвигать кандидатов, тем более, что наши коллеги, вероятно, откажутся от других административных должностей, которые занимает оппозиция».
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