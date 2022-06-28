Жители Агавно утверждают, что ни при каких обстоятельствах не собираются покидать село

В селе Агавно Лачинского района даже после вчерашнего заявления премьер-министра Никола Пашиняна продолжают утверждать, что ни при каких обстоятельствах не покинут село.

В то время как премьер-министр Армении говорит о передаче села под контроль Азербайджана, староста села Андраник Чаушян предлагает увеличить численность населения в селе.

«Вы спросили этих людей, хотят они уходить или нет? У этих людей есть павшие, эти павшие завещали нам продолжать наше дело, даже если захотим, мы не сможем сделать шаг назад. То есть, без обсуждения вы уже смирились с этой мыслью и хотите постоянно?… Кто сказал, что мы все это мерим 100-200 метрами территории нашего дома, мы все мерим кровью ребят, борьбой. Нет, мы не будем слушать, что не в интересах армян, мы не будем слушать», - сказал Чаушян.

В Агавно сегодня живут более 200 армян, как и прежде действуют школа и детский сад.

«Не дай Бог, если такое произойдет, я не знаю, какой будет реакция людей, потому что Агавно не может заменить ни одно место, даже центр Еревана», - сказал один из жителей села.

Нарине Расоян находится в Агавно с 1997 года. Младший из ее шести детей родился после 44-дневной войны 2020 года, а старшего через несколько дней она собирается отправить на службу в Вооруженные силы Нагорного Карабаха. Женщина говорит, что если не уехала из села во время войны, то теперь тем более не собирается этого делать.

«Если есть такой руководитель, пусть придет к нам в село и скажет нам, что мы должны уехать. Ситуация в селе такая, одним заявлением этого не сделать. Остальным, которых выселили из Карабаха, сегодня дом дали? Половина из них сейчас снимает жилье и не знает, что с ними будет», - отметила Расоян.

На вчерашней онлайн-пресс-конференции Пашинян заявил, что после ввода в эксплуатацию новой дороги в обход города Бердзор (Лачин) территории за пределами границ НКАО перейдут к Азербайджану. Таким образом, Пашинян, по сути, подтвердил, что населенные пункты Бердзор, Агавно и Сус перейдут к Азербайджану.

Только после вопроса о том, что будет с жителями, Пашинян уточнил, что проблемы жителей Бердзора решаются постановлениями правительства Армении, они будут обеспечены жильем. По словам Пашиняна, в случае с селом Агавно этим занимается Нагорный Карабах.

«Думаю, проблемы жителей села Агавно будут решены с помощью правительства Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Касательно Суса сказать не могу, потому что на данный момент у меня нет такой информации. Принцип следующий: внутри или вне административной границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области [находится населенный пункт]», - сказал Пашинян.

Жителей Агавно также возмутили формулировки Пашиняна, в которых они увидели равнодушие.

«Армения отказывается от нас, тогда пусть Армения не оставляет за собой права думать о нас, о нас подумает Арцах, и мы останемся здесь», - сказал один из жителей.

«Говорят, компенсацию должны выплатить в Лачине, Лачину полагается. А какая разница? Мы тоже переехали, мы тоже из Армении. Почему им дают, а нам не дают?» - посетовал другой житель Агавно.

Бердзорский или Лачинский коридор – единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом после 44-дневной войны. Город Бердзор расположен на автотрассе Горис-Степанакерт. Район перешел под армянский контроль в мае 1992 года, через несколько дней после освобождения Шуши. Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, все остальные населенные пункты района, кроме Бердзора, Агавно и Суса, после 44-дневной войны перешли под контроль Азербайджана.

Эти села расположены на 5-километровом участке Лачинского коридора, который, согласно тому же заявлению, обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией до тех пор, пока не будет построена новая, альтернативная дорога. На проектирование альтернативной дороги было предусмотрено три года. Азербайджан сейчас ускоренными темпами строит 32-километровую дорогу в обход Лачина. Армянская сторона все еще находится в стадии проектирования, вчера сообщил премьер-министр Пашинян.

«Для того, чтобы пойти на такое решение, на территории Армении также должны быть проведены дорожно-строительные работы. На данном этапе мы пока приступили к проектным работам. Когда будет окончательное понимание того, что мы достигаем поставленной цели, то есть у нас должен быть более быстрый и лучший путь под полным контролем российских миротворцев, да, мы пойдем на подобные решения», - заявил премьер-министр.

Через Бердзор и прилегающий участок проходит также идущая из Армении инфраструктура, снабжающая Нагорный Карабах электричеством, газом, телефонной и интернет-связью. На вопрос, как будет обеспечиваться безопасность данной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новой дороги, премьер-министр вчера не ответил. Акцент был сделан на том, что новая дорога будет более безопасной и короткой.

Официальный Степанакерт пока не отреагировал на вчерашние заявления премьер-министра Пашиняна.