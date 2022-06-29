Родственники пленных резервистов провели акцию протеста у посольства России и у здания правительства

Родители ширакских резервистов, захваченных в плен уже после 44-дневной войны, в декабре 2020 года, с позиций Хцаберд а в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, сегодня собрались перед зданием посольства России в Ереване с плакатами «Где вы были 13 декабря 2020 года, российские миротворцы?», «Свободу всем военнопленным!», «Верните наших сыновей из бикинских тюрем!».

Они потребовали встречи с послом Сергеем Копыркиным, чтобы понять, какие шаги предпринимает российская сторона для возвращения их сыновей.

«Только что сообщили, что он якобы не на месте. Мы подождем или предпримем другие шаги, пока они не придут и не ответят на наш вопрос. Русские были нашими миротворцами, наших детей взяли у русских из-под носа. Где были русские 13 декабря? Это произошло после войны. Где были их миротворцы, как произошло, что они не видели, они были слепы?» – сказал один собравшихся.

«Отдали детей задешево, теперь пусть вернут задорого, пусть русские вернут, французы вернут, американцы вернут, для нас нет разницы», - сказал другой участник акции.

Родители дали 15 минут на выполнение их требования. Однако из посольства так и не ответили. Это возмутило собравшихся, они заблокировали вход в посольство, воспрепятствовав входу граждан, пришедших сюда за получением дипломатическим услуг. Полицейские силой разблокировали вход.

Затем родители пленных военнослужащих направились к зданию правительства, где ожидали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Они не знают, когда вернут их сыновей, ответа на этот вопрос они не получают уже более полутора лет.

«Мы просто хотим встретиться, узнать, какие у него ожидания, что он может нам сказать. Мы ждали год и семь месяцев, посмотрим, что он может сказать на будущее», - сказала одна из женщин.

Простояв несколько часов у здания правительства, родственники военнопленных ушли. Их встреча с премьер-министром так и не состоялась.

Ширакские резервисты были взяты в плен после 44-дневной войны. Половина из 62 военнослужащих, захваченных в плен в Хцаберде, была возвращена армянской стороне, а половина до сих пор находится в азербайджанских тюрьмах.

В понедельник во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из родственников военнопленных, премьер-министр сказал, что большая часть удерживаемых в настоящее время в Азербайджане армянских военнопленных была взята в плен в зоне ответственности российских миротворцев. После этого заявления родители ширакских военнопленных вчера собрались перед российским консульством в Гюмри. Там их принял консул. Они заявили, что не получили от дипломата ответов на свои вопросы.