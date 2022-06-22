Мария Захарова усомнилась в искренности слов помощника госсекретаря США о готовности работать с Россией в рамках МГ ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сомневается в искренности высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид относительно заинтересованности Вашингтона в дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ и его готовности взаимодействовать с Москвой в рамках этого формата.

Об этом Захарова заявила в ходе еженедельного брифинга 22 июня, комментируя по просьбе журналиста заявление Донфрид, сделанное в интервью Армянской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

«Я хотела бы позволить себе усомниться в искренности заявления Карен Донфрид. Если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то не позволили бы себе пренебречь одобренным всеми государствами-членами мандатом. А они демонстративно прервали, без каких-либо консультаций, контакты с российским сопредседателем МГ ОБСЕ 24 февраля, напомню», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что тем самым работе тройке сопредседателей был нанесен во много непоправимый ущерб. «Нет гарантий, что подобные безответственные действия не повторятся. Делать вид, что ничего не произошло, просто не получится. Придется учитывать новые реалии», - в частности, заявила Захарова, подчеркнув при этом, что российская сторона как никто заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что в опубликованном 20 июня интервью Армянской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая посетила Грузию, Азербайджан и Армению в рамках турне по Южному Кавказу, в частности, заявила, что Вашингтон остается приверженным формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ (США, Франция, Россия) и готов вместе с Парижем и Москвой работать в этом формате.

Донфрид также не согласилась с предложением о том, что процесс в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ был остановлен Вашингтоном.