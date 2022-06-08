Депутатов от оппозиции возмутило то, что их не пригласили на конференции по вопросу судебной власти

Депутаты оппозиционных парламентских фракций «Айастан» и «Честь имею», Арам Вардеванян и Айк Мамиджанян, возмущены тем, что депутаты от оппозиции не были приглашены и не могут принять участия в конференции, посвященной проблемам судебной власти.

«Участие депутатов от оппозиции в данном мероприятии запрещено, вход только по приглашениям», - сказал депутат фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Они говорят о судебной власти, о независимости судебной власти, как при этом может быть до такой степени закрытая дискуссия», - отметил депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

В мероприятии под названием «Судебная власть как гарант демократии» приняли участие министр юстиции, председатели Конституционного суда, Кассационного суда и высокопоставленные европейские гости, в том числе глава делегации Евросоюза в Армении, глава ереванского офиса Совета Европы (СЕ), председатель Венецианской комиссии СЕ. Журналисты также не смогли войти в здание, где проходила конференция.

«Ладно, что должно быть скрыто от депутатов, то есть, для депутатов все открыто - от государственной тайны до самого высшего допуска секретности. И можно сказать в терминах нынешней власти: при бывших где это проводились подобные закрытые встречи?» - отметил Вардеванян.

Позже выяснилось, что на конференцию, организованную Конституционным судом (КС) и Советом Европы, не были приглашены и представители правящей фракции. Об этом сообщили в Конституционном суде. Средствам массовой информации приглашения также не рассылались. Почему – неясно. Приглашения получили только Общественное телевидение и информационное агентство «Арменпресс».

Депутат фракции «Честь имею» заявил, что они не позволят действующим в Армении европейским структурам подрывать ценности Евросоюза и отношение к институтам. Депутат сообщил, что две оппозиционные фракции обсудят этот вопрос и не исключено, что обратятся с жалобой уже в Совет Европы.

«Я не думаю, что когда в центральном офисе Совета Европы получат письмо о том, что депутаты от оппозиции не были приглашены [на конференцию], это вызовет у них что-то кроме смеха и удивления. В случае г-на Вардеваняна не был приглашен даже член комиссии по государственно-правовым вопросам, его не допустили участвовать в дискуссии, посвященной судебным реформам», - отметил Айк Мамиджанян.

А вчера оппозиционеры собрались перед представительством ЕС в Армении, потребовав от посла ЕС Андреа Викторин осудить действия полицейских во время столкновений протестующих с правоохранителями, произошедших в том же районе города в прошлую пятницу.

По сообщению информагентства «Арменпресс», получившего возможность освещать конференцию, посол Андреа Викторин коснулась внутриполитической ситуации в Армении. Европейский дипломат сказала, что Евросоюз следит за внутриполитической ситуацией в Армении и акциями протеста. Она посчитала необходимым расследование некоторых инцидентов.

«Мы посылаем всем сторонам один мессидж: ослабить напряженную ситуацию. Очень важно, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, а правоохранительные органы и полицейские силы должны воздерживаться от применения грубой силы. Некоторые произошедшие инциденты подлежат расследованию, в некоторых случаях это уже происходит, дела доходят до суда, и принимается решение. Так работает демократия», - отметила глава делегации ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», посол ЕС призвала все стороны не обострять внутриполитическую ситуацию и воздерживаться от риторики ненависти.

Армянская парламентская оппозиция уже больше месяца проводит акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет правительство Пашиняна в намерении пойти на односторонние уступки в переговорах с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. Власть отвергает эти обвинения и заявляет, что вопрос отставки Никола Пашиняна вообще не обсуждается.