Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Депутатов от оппозиции возмутило то, что их не пригласили на конференции по вопросу судебной власти

Лепутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян (архив)

Депутаты оппозиционных парламентских фракций «Айастан» и «Честь имею», Арам Вардеванян и Айк Мамиджанян, возмущены тем, что депутаты от оппозиции не были приглашены и не могут принять участия в конференции, посвященной проблемам судебной власти.

«Участие депутатов от оппозиции в данном мероприятии запрещено, вход только по приглашениям», - сказал депутат фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Они говорят о судебной власти, о независимости судебной власти, как при этом может быть до такой степени закрытая дискуссия», - отметил депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

В мероприятии под названием «Судебная власть как гарант демократии» приняли участие министр юстиции, председатели Конституционного суда, Кассационного суда и высокопоставленные европейские гости, в том числе глава делегации Евросоюза в Армении, глава ереванского офиса Совета Европы (СЕ), председатель Венецианской комиссии СЕ. Журналисты также не смогли войти в здание, где проходила конференция.

«Ладно, что должно быть скрыто от депутатов, то есть, для депутатов все открыто - от государственной тайны до самого высшего допуска секретности. И можно сказать в терминах нынешней власти: при бывших где это проводились подобные закрытые встречи?» - отметил Вардеванян.

Позже выяснилось, что на конференцию, организованную Конституционным судом (КС) и Советом Европы, не были приглашены и представители правящей фракции. Об этом сообщили в Конституционном суде. Средствам массовой информации приглашения также не рассылались. Почему – неясно. Приглашения получили только Общественное телевидение и информационное агентство «Арменпресс».

Депутат фракции «Честь имею» заявил, что они не позволят действующим в Армении европейским структурам подрывать ценности Евросоюза и отношение к институтам. Депутат сообщил, что две оппозиционные фракции обсудят этот вопрос и не исключено, что обратятся с жалобой уже в Совет Европы.

«Я не думаю, что когда в центральном офисе Совета Европы получат письмо о том, что депутаты от оппозиции не были приглашены [на конференцию], это вызовет у них что-то кроме смеха и удивления. В случае г-на Вардеваняна не был приглашен даже член комиссии по государственно-правовым вопросам, его не допустили участвовать в дискуссии, посвященной судебным реформам», - отметил Айк Мамиджанян.

А вчера оппозиционеры собрались перед представительством ЕС в Армении, потребовав от посла ЕС Андреа Викторин осудить действия полицейских во время столкновений протестующих с правоохранителями, произошедших в том же районе города в прошлую пятницу.

По сообщению информагентства «Арменпресс», получившего возможность освещать конференцию, посол Андреа Викторин коснулась внутриполитической ситуации в Армении. Европейский дипломат сказала, что Евросоюз следит за внутриполитической ситуацией в Армении и акциями протеста. Она посчитала необходимым расследование некоторых инцидентов.

«Мы посылаем всем сторонам один мессидж: ослабить напряженную ситуацию. Очень важно, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, а правоохранительные органы и полицейские силы должны воздерживаться от применения грубой силы. Некоторые произошедшие инциденты подлежат расследованию, в некоторых случаях это уже происходит, дела доходят до суда, и принимается решение. Так работает демократия», - отметила глава делегации ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», посол ЕС призвала все стороны не обострять внутриполитическую ситуацию и воздерживаться от риторики ненависти.

Армянская парламентская оппозиция уже больше месяца проводит акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет правительство Пашиняна в намерении пойти на односторонние уступки в переговорах с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. Власть отвергает эти обвинения и заявляет, что вопрос отставки Никола Пашиняна вообще не обсуждается.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG